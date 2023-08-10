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自大灣區發展愈來愈蓬勃，大家都會留意北上工作的發展機會，開拓更多事業可能性！內地網上招聘網智聯招聘早前發布第一季《中國企業招聘薪酬報告》，列出今年第一季行業平均最高薪酬的職業與行業排行榜，即刻看看你的專業在內地是否賺錢，再考慮離開香港這個舒適圈，在外闖闖！

10大職業平均薪酬排行榜！一入職月薪有幾多？

內地網上招聘網智聯分析了內地38個核心城市企業的招聘薪酬水平，以及分城市、行業、職業和不同學歷的招聘薪酬變化，發現今年第1季全國平均招聘薪酬為10,101元。人人都想人工高，報告就列出10大最高薪酬職業排名，看看哪些行業最搵錢！

隨著近年電腦科技日漸進步，到處也研發AI、利用ChatGPT等，首幾位主要都與科技有關。內地的芯片工程師（即晶片工程師）賺得的招聘薪酬最高，平均招聘薪酬25,599元人民幣一個月，即比全國平均薪酬高出近2.5倍！而人工智能工程師亦緊隨其後，平均22,631元招聘月薪。而第3高薪的職業則是高級管理人員，有21,598元招聘薪酬！

（圖片來源：Unsplash）

10大最高招聘薪酬職業排行榜（平均招聘薪酬）

1. 芯片工程師（25,599元人民幣）

2. 人工智能工程師（22,631元人民幣）

3. 高級管理（21,598元人民幣）

4. 軟件研發（16,847元人民幣）

5. 通信及硬件研發（16,571元人民幣）

6. 投融資經理（16,320元人民幣）

7. 移動研發（15,844元人民幣）

8. 汽車電子工程師（15,844元人民幣）

9. 數據工程師（14,526元人民幣）

10. 證券／基金／期貨經紀人（13,856元人民幣）

下一頁：今年第一季行業平均薪酬排行榜！







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