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夏日炎炎，大家辛苦工作一日回到家一頭大汗，最希望應該就是可以好好洗一個澡、開冷氣，還有吃一頓好的，好好獎勵一下自己。但夏天開冷氣的同時，電費都會急升。但在這個時候，有一個人就在社交平台Post出自己的電費單，應繳金額竟然是負數。而這個人就是超出名的「慳電達人」林超英！到底這是怎麼一回事，而他這麼多年又有甚麼慳電、慳水秘訣？

一到夏天，一定會想起天文台前台長林超英，因為他主張不開冷氣，除了慳電，更為了環保，他每次說有關慳電、慳水的事，都會引起大家的關注。而最近，林超英在社交平台Post出自己的電費單，更寫道：「今期電費是負7元，重點是單內的圖顯示過去兩年用電量維持在每天4度左右的水平，我家兩口子，即是每人每天2度。」他之後更指未來電費恐怕會再升，為了救荷包，大家都可以一齊慳電！

圖片來源：FB@林超英FB

這個Facebook Post到現在已有過千人讚好，一齊看看林超英的電費單，到底有甚麼重點呢？

1. 今期電費是-$7元

2. 過去2年用二人用電量維持在每天4度左右，即是每人每天2度

根據他的電費單，由2023年6月7日至8月8日，林超英和太太共用電量253度。因為少於400度，所以每度電費為$0.87，所以電費連同燃料調整費一共$372.81。電費金額出現「-$7」又是甚麼原因呢？

圖片來源：FB@林超英FB

原來是因為節能回扣、2023年特別節能回扣等，加上政府電費補貼，加加埋埋一共扣了$379.81。最後本期電費為「負7元」！相當厲害！大家今期的電費又是多少呢？如果超多的話，不妨看看林超英慳電、慳水秘訣，雖然未必要跟足，但可以做一個參考！

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