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一到夏天，會不會打風是打工仔其中一樣最想知道的事，而強颱風蘇拉成為這兩星期的一大焦點，不少人都想知道「打唔打得成」！所以我們今次先看看天文台是怎樣說的，之後再了解之後幾日的天氣，到底哪幾天會下雨，必定要記得帶雨傘呢？

我們先看看強颱風蘇拉，天文台指在未來兩三日，熱帶氣旋蘇拉會大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。在天文台的當值預報員天氣隨筆中寫道，熱帶氣旋蘇拉過去數日一直在呂宋以東海域徘徊，有點「拖拖拉拉」。

颱風蘇拉路徑預測

另一方面，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會未來數日有機會和蘇拉產生相互作用；天文台指出，蘇拉較大機會登陸褔建或廣東東部沿岸，但路徑仍存在變數，所以現在的預測只能當作參考。

蘇拉的移動路徑存在變數 (圖片來源：天文台FB)

按照現時預測路徑，天文台指，熱帶氣旋蘇拉會在星期三（8月30日）稍後進入香港800公里範圍內。天文台會視乎蘇拉的環流大小及與珠江口距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

最新預測路徑(圖片來源：天文台)

圖片來源：Unsplash @James Lee

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