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大家現在使用中的手機，是甚麼牌子、甚麼型號呢？可能有些人喜歡追新機，每次看到自己喜歡的牌子出新的手機型號，都會把自己的舊機換掉；或者有些人會在自己的手機壞掉、不能再用，才會換一部新的。最近有機構調查了全球最多人使用手機，發現最多人用的是4年前的一款手機，到底是哪一款手機如此受歡迎，成為全球最多人使用手機呢？

Scientia Mobile在2023年第二季進行了一項有關「全球智能手機使用率」統計，大家又知不知道哪個牌子的手機最多人用呢？是Apple還是Samsung？最多人使用的手機是iPhone13還是iPhone14呢？

全球最多人使用手機排行Top10

第1位. Apple iPhone 11（全球使用量佔4.88%）

第2位. Apple iPhone 13（全球使用量佔3.01%）

第3位. Apple iPhone 13 Pro Max（全球使用量佔2.9%）

第4位.Apple iPhone 12（全球使用量佔2.37%）

第5位. Apple iPhone 14 Pro Max（全球使用量佔2.25%）

第6位. Apple iPhone 13 Pro（全球使用量佔1.92%）

第7位. Apple iPhone XR（全球使用量佔1.7%）

第9位. Apple iPhone 12 Pro Max（全球使用量佔2.14%）

第9位. Apple iPhone 14 Pro（全球使用量佔1.44%）

第10位. Apple iPhone 12 Pro（全球使用量佔1.38%）

iPhone 11(圖片來源：Apple)

對的，全球最多人使用手機排行中，第一名是4年前Apple所出的iPhone 11，全球使用量佔4.88%；第二名是iPhone 13，全球使用量佔3.01%；第三名是iPhone 13 Pro Max，全球使用量佔2.9%。而在全球最多人使用手機排行中的首十名都是iPhone，要到第12位才是Samsung 的Galaxy A13，全球使用量佔0.88%。

iPhone 13(圖片來源：Apple)

在亞洲方面，首十名都是iPhone，第一位都是iPhone 11。不過，在南美洲就有點不同了，最多人使用手機排行第一位是iPhone 11，但第二及第五名分別是Samsung Galaxy A32、Samsung Galaxy A13，可見在南美洲比其他地方，使用Samsung手機的比率是較高的。大家現在使用中的手機，是iPhone 11嗎？

Samsung Galaxy A32 (圖片來源：samsung)







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