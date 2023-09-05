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現今社會，智能手機已成大部分人的隨身物品，如果出外手機沒有電，有些人更有機會感到不安，所以大家都會晚上叉電才會去睡覺。但手機使用時間愈久，機內的電池就會掉電愈快，有時可能一天至少要充電2次。Apple曾經教大家如何最大限度地延長iPhone電池使用時間和使用壽命，更曾警告大家不要把手機放在某三個位置充電！使用Wi-Fi較流動網絡更省電？如果想延長電池壽命又可以打開手機內甚麼功能呢？

為了可以延長iPhone電池壽命，大家都可以曾經做過不少事，可能是關掉Wi-Fi、把屏幕亮度較暗等，而想要最大限度地延長電池使用時間和使用壽命，就一定要聽聽Apple的小貼士，另外，更會有一些充電時的小秘訣，大家一齊看看！

iPhone省電方法│1. 調整屏幕亮度

第1個就是要調暗屏幕，大家可以在控制中心將亮度拉到最底。但，可能就會有人認為把屏幕調到最暗，去到一些光線充足的地方，根本看不見！Apple就指，大家可以使用「自動亮度」的功能，只要在iPhone會自動調整屏幕亮度，令到更省電！

iPhone省電方法│2. 用Wi-Fi或者是流動網絡呢？

大家使用iPhone時，會喜歡用Wi-Fi或者是流動網絡呢？可能有人認為使用流動網絡會更省電。Apple就指，Wi-Fi 連接比流動網絡消耗更少的電量，所以大家如果要上網，就盡量使用Wi-Fi吧！

iPhone省電方法│3.使用低耗電模式

大家沒有沒用過iPhone的低耗電模式？這是一個可以延長電池使用時間的方法之一，如果大家開啟了「低耗電模式」，iPhone某些功能可能要花較長的時間才能完成或會被停用。但只要你把iPhone充電至 80%，「低耗電模式」就會關閉。若要開啟「低耗電模式」，大家可以前往「電池」，然後選擇「低耗電模式」。

iPhone省電方法│4.主屏幕和鎖屏App的通知

當你的電話鎖屏之後，會不會常常因為不同App彈出通知，而喚醒螢幕？如果的電話不停彈出通知，令螢幕長期亮著，是十分浪費電話。大家可以關掉不用或不重要App的通知。

iPhone省電方法│5.在信號較差的情況下打開飛行模式

當你去到一些在信號較差的地方，iPhone會為你搜索信號，在這個時候耗電量就會增加。若你不用撥打或接聽電話的話，可以暫時打開飛行模式。

圖片來源：Unsplash @Sten Ritterfeld

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