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每逢月尾即係糧尾，大家會不會後悔自己過去一個月胡亂揮霍？你是否「月光族」？韓國討論區近日瘋傳讓人變窮的習慣，全部都是一些小事及小數目，不知不覺令到大家使多錢，很多人都不禁說很有共鳴！即刻睇睇自己有沒有這些「大使」小習慣！

理財貼士 ︳變窮壞習慣：1. 銀行帳戶的轉帳手續費＝魔鬼在細節

電子付費十分流行，大家未必需要帶備太多現金外出，購物時以信用卡一「嘟」就能付費，網上購物亦是使用信用卡，十分方便！在大家貪圖便利之際，有機會忽視了某些銀行會在交易期間收取手續費，雖然每次金額不多，但當大家經常使用電子付費時，小數怕長計，這些手續費愈積愈多，分分鐘在找卡數時造成負擔！

理財貼士 ︳變窮壞習慣：2. 搭的士成癮！用金錢買時間

「時間就是金錢」，搭的士能夠點對點對達目的地，為大家爭取時間，不用追巴士、趕地鐵。可是搭的士的交通費絕不便宜，就算只是短途，經常乘搭的話，數目亦不少，甚至會令人的士成癮，過度依賴後反而戒不掉！假如你在糧尾時感到十分痛苦，又有搭的士的習慣，不妨提早10分鐘準備出門，或許會為你慳一大筆錢！

（圖片來源：Envato）

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