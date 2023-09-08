職場

小薯茶水間

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-09-08Text: Sammy Leung

黑雨水浸外出要避免的10個黑點！水浸道路出現這情況要小心！屋企水浸停電點算？睇埋暴雨出街裝備

#打工仔 #大雨 #水浸 #停電 #緊急情況 #地方黑點 #裝備 #食物

　　相信今日大家因為大雨、水浸或停電，受到一定的影響。本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，令到多區大雨、水浸。而政務司司長陳國基在記者會宣布，極端天氣情況將至少維持至今晚午夜12時。這個時候，大家真的要留在安全的地方，但有時候可能真的遇上緊急情況要出外，到底外出要避免去甚麼地方黑點？又需要準備甚麼裝備？如果留在家中，但遇上停電或水浸，又要注意些甚麼？

 

　　本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，令到多區大雨、水浸。這個時候，大家不應外出，但如果必須外出，外出時應避免步行及駕駛至水浸地區。編輯為大家整合了10個外出要避免去地方黑點：

 

1.    地下停車場

2.    海邊

3.    河邊、河道

4.    洪水上面或已被洪水掩蓋的橋樑

5.    水浸道路（若有產生旋渦的水面、表示排水井和排水溝的蓋子可能打開了）

6.    山坡

7.    隧道

8.    商場地庫

9.    工地旁、臨時建築

10.    水浸的升降機

 

圖片來源：Unsplash@Vidar Nordli-Mathisen

 

　　而消防處都有一些水浸的小貼士：

 

　　●    避免涉水而行

　　●    如不得不涉水逃生，應利用堅固的長物檢測前方的水深和地面是否穩固

　　●    切勿將車輛駛至水浸地方

　　●    車輛如被洪水所困，應留在車內

　　●    如車內水位不斷上升，應爬到車頂暫避

　　●    切勿嘗試在洪水中行走、游泳或駕駛

　　●    水浸過後小心觸電　　

　　●    水浸後慎防積水及污泥中的蛇蟲或其他動物，免被咬傷

 

　　如果大家要出外，或者下星期上班，不想成「落湯雞」，可以帶齊以下落雨出街裝備：

 

　　●    雨衣＋雨傘：因為有時雨勢太大，靠一把雨傘，可能都會全身濕，所以可以加上雨衣，減少「濕身」機會

　　●    風衣或外套：如果「濕身」再出入冷氣地方，會很易著涼，所以要帶一件薄外套

　　●    防水鞋套或雨靴：避免鞋子濕一整天

　　●    襪子：如果鞋襪都濕了，可以更換

　　●    鞋底貼膠布：可有效防跣

　　●    防水噴霧：可以事先在鞋子表面噴上一層塗層來防止水滴滲入

 

圖片來源：Unsplash@yujeong Huh

 

下一頁：遇上停電、水浸要點做？食物安全又點算？

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

更多小薯茶水間文章
你可能感興趣
#打工仔 #大雨 #水浸 #停電 #緊急情況 #地方黑點 #裝備 #食物
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share