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經歷完十號風球、暴雨兼水浸，大家屋企及財物有沒有受損？不少人的家都受水浸困擾，令大家紛紛體會到家居保險的重要性！經一事，長一智，原來家居保險不是包括家中所有財物！到底家居保險與火險有甚麼分別？投保前一定要了解自己的需要才能選擇最適合的保險方案！小編同大家一樣，對家居保險內心充滿疑問，即睇家居保險FAQ！

家居保險FAQ ︳1. 甚麼是家居保險？

答：家居保險是指當發生意外，如盜竊、颱風、水災及火災等，導致家居財物（包括家庭電器、傢俬、收藏品、珠寶首飾等）損毀時，可由保險公司作出賠償，減低個人財務損失，以及減輕突如其來的維修費負擔。

（圖片來源：Envato）

家居保險FAQ ︳2. 甚麼是火險？

答：火險即是樓宇結構保險。最初只保障因火災造成的損失，後來大部分保險公司將範圍擴大至因雷電、爆炸、水浸及颱風等其他意外而導致的損毀都會包括在內。

家居保險FAQ ︳3. 火險與家居保險所保障的東西有甚麼分別？

答：火險與家居保險最大的分別在於火險主要保障範圍只有樓宇結構本身，即原裝地板、天花板、門窗、牆身及發展商提供的室內設施，一般是由業主置業申請銀行按揭時，需要根據銀行要求，而購買一份火險以符合審批按揭條件，如果你是租客，則毋須購買火險；而家居保險就是保障家居財物，如傢俬、電器等，業主及租客均可自行購買。

（圖片來源：Envato）

家居保險FAQ ︳4. 如何計算家居保險保費？

答：一般會考慮住宅單位的建築面積和樓齡。當家居面積愈大，保費就會愈高。如果物業樓齡較高，如35年或以上，保費就會有機會調高。

另外，保險公司亦會視乎樓宇類型及家庭成員，如村屋、獨立屋或低層樓宇等物業，或有聘請家傭等，一般會被保險公司視為風險較高，有可能會調高保費或收取附加費。

家居保險FAQ ︳5. 投保前應考慮甚麼因素？

每間保險公司的方案不一樣，大家需要投保前，應先留意受保範圍，一般包括傢俬、衣物、收藏品、珠寶首飾等；至於排水渠、水管及違規僭建物通常不包括在內，而大家的電腦及電話等隨身電子產品，就要視乎每間保險公司如何界定受保範圍。

另外一個因素就是第三者法律責任。假如保險方案涵蓋第三者責任，當有意外發生而影響到屋外的人，令他受傷時，便可受保。舉一例，暴雨及颱風天使玻璃窗掉下並撃中途人，而你的保險方案包含「第三者法律責任」，相關賠償有機會可交由保險公司負責。不過要緊記不要私下與別人作和解或賠償，保險公司或不作受理。

家居保險FAQ ︳ 6. 如果吹爛玻璃窗會受保嗎？

答：窗戶損毀需視乎鋁窗是否由入伙時已安裝，如果是原裝的話，火險就會保障，若果業主曾維修單位，則屬於家居保險受保範圍。不過每間保險公司的受保範圍不一，購買保險時需要看清楚細節，當有損毀時可與保險公司溝通了解。

（圖片來源：Envato）

家居保險FAQ ︳7. 遇上家居財物損壞時，大家可以怎樣做？

答：遇到意外時，大家可以跟從以下步驟索償保險：

1. 在安全情況下，把受損物件移到平地以減低損失

2. 拍低損毀情況，讓保險公司參考

3. 填寫財物保險索償報告表

4. 留下維修費收據，將損毀財物相片及保險索償報告表一併交給保險公司

家居保險FAQ ︳8. 有甚麼情況可能會不受保？

答：假如財物源於以下原因，有機會不受保：

1. 單位有僭建物或非法建築物：如村屋的天台僭建等，保險公司有機會拒絕保障

2. 空置物業：如居所連續空置超過30日普遍不會獲得保障

3. 自然損耗或惡意破壞：如被證實物件非意外而損壞則不會受保

4. 投保前已存在的問題：如本身單位已有漏水問題，再發現問題時，業主因此索償，保險公司並不會受理有關情況

部分資料來源：保險業監管局







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