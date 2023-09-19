加入最愛專欄 收藏文章

iOS 17｜ Apple 繼上星期於發佈會公布 iPhone 15 系列 之後，全新 iOS 17 亦今日（19 日）正式上架，一口氣推出超過 10 個實用新功能，其中個人最愛把兩部 iPhone 靠近即可用 AirDrop 傳送相片或檔案，同樣方法亦可與朋友的 iPhone 同步睇片聽歌，超方便！大家都喜歡用相片自製 sticker，現在更可利用 live photo 製作成原況貼圖（sticker），並儲存入全新貼圖櫃桶！即睇 iOS 17 10 大新功能亮點。

iOS 17新功能｜01 自訂來電顯示畫面

上年推出的 iOS 16 增設自定鎖定畫面功能，今年 Apple 更把這玩法延伸至聯絡人的來電顯示畫面，大家在 iOS 17 可以預先挑選心愛靚相、Memoji 配搭字款，創作自己「聯絡人海報」。

以 AirDrop 傳給他人之後，將來你致電給對方時，對方電話上的來電顯示就變成你的海報了。

下一頁︰iMessage新功能！報平安、語音訊息變文字







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請