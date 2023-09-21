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最近大家在WhatsApp上有沒有收到「阿姐，我嚟接你收工啊」，或者說經由熟人介紹聯絡你，要「回收傢俬、領養小狗」等訊息？收到這些陌生電話號碼傳來的WhatsApp，內容又看似十分日常，真令人摸不著頭腦！應該十居八九都屬騙案吧！社交網路服務公司Meta分享9大防騙攻略，又提醒大家WhatsApp只有3個官方帳戶！大家日後收到奇怪訊息可以留意！

9大防騙攻略！勿輕易回應陌生信息！

所謂「騙徒手法層出不窮」，最近的騙案訊息不再明顯，騙徒會扮熟人引誘大家回覆，再慢慢騙取金錢或個人資料。無論訊息多麼「親切」，都要保持警覺，不要胡亂與人交談！Meta近日在官方Facebook專頁提醒大家收到有關內容時，要想一想對方是否使用奇怪號碼，例如非本地電話、有沒有狂send訊息催促你、有否威脅或試圖得到你的信任，又或者要求你匯款或分享6位數字註冊代碼、PIN或個人資料。綜合這幾個特徵，Meta分享9大防騙攻略，減低大家中伏的風險！

9大防騙攻略：

1. 啟用雙重認證功能，建立強固的PIN：於「設定」點擊「帳戶>雙重認證>啟用」

2. 登出所有不明的已連結裝置

3. 任何情況下都不應該向任何人（包括親友）分享6位數字註冊代碼

4. 切勿點擊可疑電郵或訊息內的連結

5. 如收到親友透過WhatsApp提出不尋常要求，應先致電對方確認其身分

6. 如被問及提供個人或信用卡資料，或涉及匯款，應加倍小心

7. 官方WhatsApp帳戶具有綠色剔號標記，切勿回覆假冒官方WhatsApp的帳戶

8. 加強私隱設定，防止任何人存取個人資料：於「私隱」一欄瀏覽不同的預設功能，選擇適合的個人設定，例如控制可聯絡你的人

9. 查核資料來源，不要隨便相信來歷不明的訊息

（圖片來源：Meta Facebook）

WhatsApp只於3大官方帳戶發放資訊！

有時WhatsApp會透過官方帳戶發放最新資訊，例如新功能等，Meta強調只有3個官方帳戶，分別名為「WhatsApp」、「WhatsApp Support」及「WhatsApp Surveys」，帳戶對話均會顯示已驗證的綠色剔號標記及標明為「WhatsApp官方帳戶」，即睇各大帳戶不同功能及特點！

（圖片來源：Meta Facebook）

3大WhatsApp官方帳戶

1. WhatsApp：負責分享有關WhatsApp功能上的最新資訊，從不要求分享任何個人資料，而且用戶無法在對話中傳送訊息。

2. WhatsApp Support：負責解答用戶所提出的問題，並只會使用@suppport.whatsapp.com結尾的電郵地址，或以+1-5517868開首的電話號碼回覆，但從不會主動聯絡沒有提出問題的用戶。

3. WhatsApp Surveys：負責邀請用戶參與改善WhatsApp使用體驗的問卷調查，只會以+16505361212和+16508638904的電話號碼發出對話訊息。

Meta提醒大家接收到可疑訊息，可在對話上點按對方的頭像，再點按「舉報」及「封鎖」。另外，如果有其他問題想聯絡WhatsApp，可開啟「WhatsApp設定>幫助>聯絡我們」。騙徒手法層出不窮，大家要小心過濾訊息，以免受騙！







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