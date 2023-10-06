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Android 14在早前已經正式發布，到底新的Android行動作業系統會有甚麼重點功能更新？今次Android 14包括了AI的新功能，好像是可以利用AI 生成桌布，令人很期待！而首批可以更新的手機牌子是甚麼呢？即睇自己的手機甚麼時候可以更新！

Android 14有甚麼更新了甚麼重點功能呢？今次編輯為大家Pick了幾個較特別的，大家到時可以考慮一下自己要不要更新！

Android 14更新│1.相機支援Ultra HDR照片格式

Android 14 中的相機 App可以加入 Ultra HDR 的照片格式，如果你的電話支援 Ultra HDR的話，就可以看到相片的色彩表現能力更好，除了顏色更鮮艷亮，亮位都會更亮，暗位更深。

Android 14更新│2.自訂多項系統介面選項

Android 14 系統設多種介面設定選項，好像是鎖定螢幕方法、時鐘款式位置、捷徑、相機等等，都可以自由放在介面上，十分方便又個人化。

Android 14更新│3.AI桌布

相信大家都想要一張合心水的Wallpaper，但要找一張和自己想像一樣的並不容易，而Android 14更新後，就有機會滿足大家的願望。Android 14設AI桌布功能，即是大家可以用AI生成技術，只要輸入文字作為特定的條作，AI就可以為你把想像，化成真實的Wallpaper。

Android 14更新│4.健康數據Health Connect

Android 14會設有Health Connect，令到大家可以監察自己的健康數據。不過數據是在手機上安全加密的，Google 或其他人都無法查看或使用，只有你授權給其他健康和健身應用程式使用，它們才會得到存取權限。

Android 14更新│5.改進放大鏡+簡易調整字體大小

Android 14改進了放大鏡功能，令到大家可以局部放大文字，而放大的同時不會關閉其他Android 的輔助功能，十分方便。另外，在Android 14中，大家使用簡易方法就可以調整字體，更不會令到文章被切斷或破壞版面的布局。

Android 14加入了更簡單的助聽設備的介面，這些令到弱視、聽力障礙使用者或者有需要的老人家都可以更方便操作。

Android 14已經支援Pixel的手機，而在今年內都在Samsung Galaxy、iQOO、Nothing、OnePlus、Oppo、Realme、Sharp、Sony、Tecno、vivo 和小米等手機上推出，大家到時可以體驗一下新的系統。

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