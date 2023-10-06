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樂悠咭申請將於10月31日截止喇！如果你在1938年或之前出世，記得捉緊這個月辦理申請，否則有機會不獲受理，連$2乘車優惠都被取消！未滿60歲都可以申請？想轉移長者八達通至樂悠咭要點做？即睇樂悠咭申請懶人包！

樂悠咭2023 ︳2大申請方法！八達通App都可遞交表格？

樂悠咭是專為60歲或以上香港居民而設的全新租用版個人八達通，持樂悠咭就可以享有$2乘車優惠，只要年滿60歲，或者在申請日起計的未來3個月內年滿60歲就可以申請！

人人都有一部智能電話，不少老友記甚至一早已下載八達通App，方便增值或搶優惠等！現時以八達通App亦可以申請樂悠咭，只要準備好2003開始簽發的香港智能身分證正本、彩色護照證件相片，然後在八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選「申請樂悠咭」，或於主頁面的右下角點選「更多」，然後選擇「申請樂悠咭」，再按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交，就可以完成申請。不需要親自到達服務台，亦能輕鬆辦理！

閱讀更多：樂悠咭申請懶人包

八達通App申請步驟

1. 準備香港智能身分證正本及彩色護照證件相片

2. 於八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選「申請樂悠咭」，或於主頁面的右下角點選「更多」

3. 選擇「申請樂悠咭」

4. 按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請

（圖片來源：八達通App截圖）

如果沒有八達通App，一樣毋須親身遞表，大家可以到以下指定地點索取附有免郵費回郵信封的申請表格，又或者到網上下載，填妥表格後在指定位置貼上彩色或黑白的有效香港身分證副本，以及彩色護照證件相片，然後將表格的第2頁剪下，並使用隨附的免郵費回郵信封寄到八達通卡有限公司，就完成申請手續，方便易處理！

（圖片來源：八達通）

郵遞表格申請步驟

1. 經以下指定派發地點索取附有免郵費回郵信封的申請表格

● 港鐵客務中心非付費區（土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外）及輕鐵客務中心（元朗、天逸、良景及屯門碼頭站）

● 運輸署牌照事務處

● 民政事務處民政諮詢中心

● 政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心

● 香港房屋委員會轄下屋邨辦事處

● 香港房屋協會（出租屋邨、樂頤居、彩頤居及雋悦辦事處）

2. 填妥申請表格，並於指定位置貼上彩色或黑白的有效香港身份證副本及彩色護照證件相片

3. 郵遞寄出到「新界荃灣郵政局，945號信箱，八達通卡有限公司」，列明樂悠咭申請

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