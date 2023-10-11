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你在幾歲時賺到你的「第一桶金」？有沒有比你的人生計劃提早完成這目標呢？早前，滙豐公布了一份調查報告，當中有指香港富裕階層平均於 33 歲賺取「第一桶金」，到底他們預計自己幾時有擁有千萬港元流動資產呢？而他們又認為自己要存多少錢才能退休呢？

滙豐早前推出了「滙豐卓越理財2023新中產報告」，主打探討香港中產財務需求和目標，對1,098名年齡介乎 24至64 歲，流動資產規模達$100萬的人士進行線上或線下的調查。在這份報告中指出，香港富裕階層人士平均在33歲時賺取「第一桶金」，即個人流動資產達到$100萬。但對於他們來說，他們認為中產的門檻是$637萬流動資產。

每17名便有1名45歲提早成千萬富翁

而調查中的受訪者都有信心自己可以在62歲成為千萬富翁，但其實每 17名受訪者便有1名（6%）平均在45歲就提早達標，流動資產達$1,000萬。滙豐指分析他們的資產組合，發現這部分人的投資方式較進取，平均將 70%的流動資金投放在不同類型的金融資產上；而流動資金少於$1,000萬的受訪者的40%流動資金屬於無風險的存款。

退休成本至少666萬 四分一父母助子女18歲或之前上車

大家這樣努力賺錢，都是想有一個好的生活及未來。對於退休方面，調查中指出很多受訪者認為至少有666萬才可以退休，超過一半受訪者都低估了退休成本。另外，有94%會將子女列入財富規劃；54%受訪者更會把子孫納入規劃中。部分父母更會協助子女上車，所以17%中產的下一代在18歲已有一套物業；受訪家長打算為每位子女留下 1.3 個物業，44%受訪父母指將會資助子女置業，平均資助約$193萬：

● 每10個父母有4個：協助子女結婚時上車

● 四分一受訪父母：協助子女年滿18歲或之前置業