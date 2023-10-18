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天氣開始轉涼，大家回到家中還有開冷氣嗎？入秋後，除了你的衣服要換季，冷氣機原來都要清潔保養，別以為隨便關閉冷氣機的電源就可以。台灣電力公司曾在社交平台發文教大家5大基本步驟在換季時為冷氣清潔保養，十分簡單的，一齊看看吧！

在冬季轉春季或者春季轉夏季時，很多人都會打開很久沒用過的冷氣機，在開機前都會先清潔一下。但原來在夏季轉秋季，冷氣功成身退的一刻，都是十分重要的，因為在冷氣收爐前，我們是需要為冷氣機作清潔及保養，令明年使用時都可以維持良好效能，減低故障的機會。台灣電力公司曾在Facebook發文教大家換季5大步驟清潔保養冷氣機，自己動手做，十分容易的。

換季清潔保養冷氣機Step 1：關閉電源

首先，清潔時為了為避免觸電，事前記得要將冷氣機的總電源關閉，拔掉插頭。

換季清潔保養冷氣機Step 2：清潔面板及冷氣外部

第二步就是將外殼及出風口葉片抺一下，把沾在上面的灰塵擦乾淨。大家都可以根據污糟的程度，使用清潔劑擦拭。

圖片來源：envato

換季清潔保養冷氣機Step 3：清洗冷氣內部框

第三是將冷氣裝飾框拆下，再用清水清洗。

換季清潔保養冷氣機Step 4：清洗隔塵網

之後就到隔塵網了，大家可以用清水洗乾淨，或者是用中性清潔劑洗，記得不可以太大力哦！重點來了，洗乾淨隔塵網後，大家會怎樣弄乾？提提大家，記得要拭乾或放在陰涼地方下吹乾，千萬不要放在陽光下曝曬，這有機會令隔塵網脆化或變形。

圖片來源：envato

換季清潔保養冷氣機Step 5：開啟送風模式

最後一件事就是清潔冷氣後，要開啟冷氣的送風模式1至2小時，令到機器內殘留的濕氣可以吹乾，因為這些濕氣會令內部發霉，影響機器運作及使用年限。

最後，台灣電力公司指，如果清潔冷氣時發現太多灰塵或有發霉情況，建議請專業師傅來清洗。

除了以上5 Steps，網上還有一個冷氣機收爐小貼士，就是記得要清走機底盤污水，特別是窗口式冷氣機。因為冷氣機機底充滿積水或污垢，污水除了易滋生細菌，更會令機件發霉或生鏽，所以可以請專業師傅來清洗。







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