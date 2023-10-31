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英國《泰晤士高等教育》（THE）日前公布 2024 年世界大學學科排名，涵蓋 11 個學科，香港 6 間大學共 52 科上榜，當中香港大學的教育更高居全球排名第 6 位，另有 8 個學科位列全球前 50 名，表現最佳！

泰晤士高等教育按 18 大績效指標對大學進行評估，包括今年新增的包括研究實力、研究卓越度及研究影響力等。當中美國和英國的大學佔各排行榜頭 10 位的大多數，而香港代表則有 19 科位列首 50 名，其中以香港大學表現最佳，共有 8 個學科被評為全球前 50 名，教育更是全球排名第 6，成為排名最高的學科；法學、臨床與健康研究，以及心理學也位居亞洲大學首 3 名。

中大醫學院則在「臨床與健康」學科（Clinical & Health）排名中位列全球 37，較去年排名 44 上升七位，連續兩年刷新紀錄。另外中大今年共 7 個學科排名上升，其中物理科學連升十八 位至第 60 位；教育學科則下降兩位排第 60，但仍保持在全球前 20 名。

值得一提，城市大學的法學排名升至全球前 50 名，與中大並列第 45 位，計算機科學學科則上升十八位，排名第 64 位，而工程學科則跌出前 50 名。

完整名單按此