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相信大家或多或少都有投資的習慣，部分人更會有機會使用不同的投資App，而近日「守網者」在Facebook發文指，過去一周香港警方接報超過110宗網上投資騙案，更公布了一種常見假冒名人的投資廣告騙案及多個虛假投資App。想知詳情？即睇！

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社交平台充斥假冒名人投資廣告

「守網者」計劃由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科全力支援，而守網者不時會在其社交平台公布不同的網上騙案，而今次就要說說假冒名人的投資廣告。守網者指，社交平台充斥著假冒政界名人、演員、KOL推介的投資帖文。如果大家曾關注投資新聞或資訊，社交平台能夠透過演算法向你推介不同的「贊助」內容。而這些「贊助」內容部分有機會是騙徒透過付費推廣的，即是你看到的有機會是詐騙內容！如果你想減少看到這些疑似虛假投資「贊助」內容，可以怎樣做呢？

圖片來源：守網者Facebook

守網者教2 Steps防假冒名人投資廣告

守網者就教了一個方法，大家可以跟著以下2 Steps做：

● 按下帖文右上角的「⋯」選項

● 選擇「隱藏」或「舉報廣告」，完成便可！

超過110宗網上投資騙案 損失金額逾$1億

守網者解釋，假如你隱藏或舉報相關內容愈多，即是你對該類型的內容不感興趣，社交平台都會減少推介。守網者指過去一周，警方已接報超過110宗網上投資騙案，總共損失金額逾$1億元。

虛假投資App名單

而當中一宗案件是一名女士誤信投資帖文並按下連結，進了了一個名為「KKR 環球財經交流群-68群」的群組，群內的「客戶服務員」游說她下載虛假投資App。事主在虛假投資App內開設帳戶，並分別將超過$600萬元投資本金轉帳至騙徒的本地銀行戶口。轉帳時，銀行職員察覺異樣，曾問及有關款項用途，但事主一時被蒙蔽下堅持付款。其後平台以不同藉口阻止事主提出款項，事主才發現已經中招。守網者在過去2星期所公布在報案出現的虛假投資App，名單如下，大家見到千祈唔好下載！

1. ETH-EOS

2. MetaTrader5

3. EXZQ

4. 中華通

5. 滬聯戶融

6. 富安達

7. 易方機構證券

8. 南向聯合

9. 經緯通

10. 國海-金探通

11. 勤豐國際

大家需要注意，上述部分群組和假 App 假借同名投資產品，或與真實金融服務公司名稱相近；而守網者提醒，切勿輕信自來的投資專家，如果對方要求你在非官方渠道下載手機App投資內地股票，就一定要小心了！

圖片來源：守網者Facebook