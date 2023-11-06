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本地生產總值（GDP）向來也是一個地區或國家是否富裕的參考標準，全球經過幾年的疫情、經濟衰退後，終於逐漸復常！財經網站Insider Monkey最近公布2023全球人均GDP排行榜，究竟哪個地區或地區最富裕？哪個地區的經濟比疫情前還要差？

亞洲國家排榜首！台灣排第12位！

財經網站Insider Monkey以國際貨幣基金（IMF）按國家或地區公布的人均GDP數據，並以「購買力平價」（Purchasing Power Parity, PPP）計算，得出新加坡為最有錢的國家，2023年人均GDP為157,354美元！Insider Monkey指新加坡是全球金融中心，亦以擁有世界上最多的百萬富翁而聞名。地理位置優勢讓她成為消費電子產品等貴重產品的重要運輸樞紐，難怪成為最高GDP的國家！

而第2名的盧森堡是歐洲的內陸國家，人均GDP為142,490美元，與新加坡相差近1.5萬美元！小小國家是繼倫敦和蘇黎世之後的歐洲第三大金融中心，在銀行行業扮演重要角色！第3名來自中東國家卡達國，是全球液化天然氣（LNG）市場的關鍵參與者，人均GDP達至124,834美元！

（圖片來源：Unsplash）

至於另一個榜上有名的亞洲地區為台灣！以人均GDP 73,344美元位居第12位，Insider Monkey指台灣在全球消費性電子供應鏈中發揮著至關重要的作用，全球最大的代工晶片製造、商台積電以及其他重要電子公司的總部都設於台灣，因此經濟情況富裕得在排名上佔一席位！

歐洲這個國家經濟狀況比疫情前還差！

報告又特別提到聯合國貿發會議將各個國家及地區2023年人均GDP與2019年疫情前的數據相比，並把後者所有經濟體的指數值設為100，發現美國、意大利、法國、日本和德國都有所增長，美國增幅最多，有106.7，而英國則是唯一一個經濟狀況仍比疫情爆發時更差的國家，其指數值為99.7！

（圖片來源：Unsplash）

最富裕國家及地區排名（2023年人均GDP）

1. 新加坡（157,354美元）

2. 盧森堡（142,490美元）

3 卡達國（124,834美元）

4. 愛爾蘭（88,221美元）

5. 阿拉伯聯合大公國（88,221美元）

6. 瑞士（87,963美元）

7. 挪威（82,655美元）

8. 美國（80,035美元）

9. 聖馬利諾共和國（78,926美元）

10. 汶萊（75,583美元）

11. 丹麥（73,386美元）

12. 台灣（73,344美元）

13. 荷蘭（72,973美元）

14. 冰島（69,779美元）

15. 奧地利（69,502美元）

16. 安道爾（68,998美元）

17. 德國（66,132美元）

18. 瑞典（65,842美元）

19. 比利時（65,501美元）

20. 澳洲（65,366美元）







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