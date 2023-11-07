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2023-11-07Text: Sammy Leung

天氣轉涼 | 天文台預測東北季候風殺到！下周氣溫急降至20度以下！這區最低溫度只有15度？即睇未來9日天氣預告

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　　轉天氣最麻煩的一件事就是天氣突然轉冷，而自己穿少了，一個不小心就生病。所以大家要有留意天氣的習慣，每天出門前看一看當天的氣溫變化。踏入11月，相信這幾天大家都漸漸感受到天氣的轉變，而天文台預告，一股強烈東北季候風會在周末抵達華南，所以下星期有幾天會轉冷，大家記得要多帶一件外套了。

 

　　大家今天有覺得天氣轉涼了嗎？天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，所以今日本港各區的溫度普遍較昨日低3至5度。而大家要留意，下午至今晚大致多雲，有機會有一兩陣微雨。而明日大致多雲及有一兩陣雨，大家如果需要的話，記得帶雨傘啊！先看看未來9日的天氣及溫度：

 

●　11月8日（三）：25-28°C，大致多雲，有一兩陣雨

●　11月9日（四）：25-29°C，短暫時間有陽光，初時有一兩陣雨

●　11月10日（五）：25- 30°C，短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨

●　11月11日（六）：24-28°C，大致多雲，日間部分時間天色明朗

●　11月12日（日）：23-27 °C，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。

●　11月13日（一）：20-25°C，短暫時間有陽光及乾燥。氣溫逐步下降

●　11月14日（二）：19-24°C，部分時間有陽光及乾燥。早晚較涼

●　11月16日（四）：20-25°C，部分時間有陽光，日間乾燥。早晚較涼

 

未來9日的天氣及溫度(圖片來源：天文台官網截圖)

 

　　天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日繼續影響廣東沿岸，而在星期四及星期五逐漸緩和。不過，預料一股強烈東北季候風會在週末抵達華南，所以下周氣溫逐步下降，風勢頗大。在11月13日開始，本港的最低氣溫會下降至20或以下；11月14日最低氣溫更會跌至19以下，在截稿前，天文台預報的11月14日分區氣溫如下：

 

●　打鼓嶺：15-24°C

●　上水：17-25°C

●　大埔：17-23°C

●　沙田：17-24°C

●　西貢：28-23°C

●　將軍澳：17-24°C

●　橫瀾島：19-23°C

●　黃竹坑：18-25°C

●　尖沙咀：19-24°C

●　青衣：18-24°C

●　石崗：16-23°C

●　流浮山：26-24°C

●　屯門：17-23°C

●　坪洲：18-24°C

●　長洲：18-24°C

●　赤鱲角：18-24°C

 

天文台預報的11月14日分區氣溫如下(圖片來源：天文台官網截圖)

天文台未來9日溫度(圖片來源：天文台官網截圖)

 

　　所以大家在11月14日，即是下星期二，就要小心著涼，注意保暖。另外，大家都要留意當日的濕度，在11月13日及14日的相對濕度只有55-75%，是較今個星期乾燥的。

 

相對濕度(圖片來源：天文台官網截圖)

 

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    Sammy Leung

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