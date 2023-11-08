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每次找工作，大家都會把自己的CV寄去心儀的公司，以爭取一個面試的機會。而在公司方面，每次一有職位空缺都會收到海量的應徵者的履歷，而當中一些較出名或福利好的大型公司，可能會出現幾百人爭一個職位的情況。近日，有公司研究了LinkedIn招聘訊息，列出求職者競爭最激烈的公司，一齊看看有沒有你想入職的公司！

履歷製作網站Resume.io利用了LinkedIn，看看用家申請各公司職位空缺情況，研究了求職競爭最競烈美國公司，當中包括了不同行業，銀行、金融、服裝、零售、科技公司等等。最後Resume.io公布了競爭最激烈的美國公司，一齊先看看這首20間公司的空缺平均會有多少份申請！

圖片來源：Unsplash @zhang kaiyv

首20間求職者競爭最激烈的美國公司（每日每個空缺平均應徵申請數目）：

1. Netflix（84.87）

2. Amazon（73.25）

3. Microsoft（57.90）

4. Apple（53.74）

5. Meta（52.42）

6. Oracle（49.22）

7. Tesla（48.65）

8. S&P Global（46.69）

9. Victoria's Secret & Co（46.51）

10. Goldman Sachs（41.31）

11. Pepsico（39.90）

12. Stitch Fix（37.12）

13. Mondelez（36.57）

14. Exxon Mobil Energy （35.34 ）

15. Coca-Cola（33.54）

16. Airbnb（33.47）

17. Walt Disney（33.32）

18. Alphabet（32.65）

19. IBM（32.33）

20. FIGS（30.38）

圖片來源：Unsplash@Venti Views

圖片來源：Unsplash@ Matthew Manuel

在今次的排名中，首7位都是科企，第1名是大家都十分熟悉的Netflix，其每日每職位空缺應徵者申請人數達84.87；第二是 Amazon，人數是73.25；第三則是Microsoft，人數是57.9，競爭相當激烈。而可口可樂、Airbnb及華特迪士尼都上榜，大家又想不想去這些公司呢！







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