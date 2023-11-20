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Apple App Store 每年都以 App Store Awards 表揚年度最佳 app 與遊戲，日前 Apple 就在古網公有 2023 年最新 App Store Awards 入圍名單，覆蓋近 40 個 iPhone、 iPad、Mac 及 Apple Watch 的好用 app，即為大家揭曉入圍名單。

入圍「年度 iPhone App」

今年的「年度 iPhone App」入圍單位為用戶提供更多新方法探索和學習新技能，像《AllTrails》引領全球用户在戶外規劃路線；《多鄰國 - 極速學外語》為大眾帶來學習體驗；而去年於 Apple Design Awards 設計大獎的「互動交流」類別中獲勝的《Flighty》，則方便旅客在機場準時無憂而設計。

入圍「年度 iPad App」

3 個「年度 iPad App」均可協助用户以眾多媒介發揮創意，例如《概念》可創出創新繪畫工具及可調節調色盤、《DaVinci Resolve》則提供更方便的影片編輯體驗，而《Prêt-à-Makeup》令愛美之人的美妝設計成真。

入圍「年度 Mac App」

入圍「年度 Mac App」的主要能啟發用户的專注力和創意，以《Linearity Curve》為例，專業設計師及有志者可用它來精製創新設計，《Photomator》可令相片編輯流程更快捷、更簡單，《Portal》則讓用户沉浸於美麗景色與空間音訊之中。

入圍「年度 Apple Watch App」

「年度 Apple Watch App」以讓用户更輕易地從手腕上得到所需資訊為準則，《Planny》以智能方式協助用户掌控工作進度、《SmartGym》可建立智能且針對目標的體能訓練，而

《Tide Guide》則為水上活動愛好者提供即時海洋狀況的資訊。

同場加映︰「文化影響力」入圍名單

● 《balance》令更年期的支援得以提供予所有人且更具包容度。

● 《Copilot》精簡個人理財。

● 《Endling》啟發玩家更關注對環境的影響。

● 《Finding Hannah》以遊戲連繫不同世代的女性。

● 《How to Say Goodbye》幫助用户面對難以應對的情緒。

● 《Pok Pok》協助小孩子在數碼遊戲教室中學習、探索和實驗。

● 《Proloquo》無需言語的溝通交流。

● 《Rebel Girls》把睡前故事轉化為探索歷史英雌的體驗。

● 《Too Good To Go》協助減少餐廳、麵包店和超級市場的廚餘與食物浪費。

● 《Unpacking》精心設計撫慰心靈的謎題。







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