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TVB的台慶劇《新聞女王》在TVB已經開播了2日，而在在11月17日晚更提早在優酷有得看，大家還了未？《新聞女王》一開播，就引起內地及香港網民熱話，內地網民讚「TVB重回巔峰」；而香港網民都指「睇咗第一集，好睇」。雖然，《新聞女王》只播出了2集，但就有為數不少的啜核金句，部分更說中不少打工仔的心聲！

TVB台慶劇《新聞女王》啜核金句│1. 這行誰不搶呀？搶獨家、搶頭條、搶畫面、搶人！

TVB台慶劇《新聞女王》由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等人主演。而故事都是圍繞著SNK News新聞台，劇中佘詩曼所飾演的Man姐和馬國明所飾演的George是不對頭的。第一集一開始，George已經指Man姐搶其手下，Man姐回覆：「這行誰不搶呀？搶獨家、搶頭條、搶畫面、搶人！ 」

圖片來源：《新聞女王》

圖片來源：《新聞女王》

TVB台慶劇《新聞女王》啜核金句│2.一個努力的庸才，都不會追得上一個努力的天才

陳曉華所飾演的唐芷瑤被笑笨，工作時為了把握機會，在事發現場用手段取得巴士影片後指：「一個努力的庸才，都不會追得上一個努力的天才」。你又認同她的說話嗎？

圖片來源：IG@tvbcomhk

TVB台慶劇《新聞女王》啜核金句│3. 做人如做棋，最重要有利用價值

唐芷瑤看到上司重用自己，就算別人說她是利用了，唐芷瑤說：「做棋就做棋，至少有被利用價值」。

TVB台慶劇《新聞女王》啜核金句│4. 麻煩你下次不要思考，我叫你做甚麼就做甚麼

Man姐看到何依婷所演的徐曉薇沒有聽自己的話，便指：「有沒有聽過米蘭·昆德拉說過一句話『人類一思考，上帝就發笑』。麻煩你下次不要思考，我叫你做甚麼就做甚麼」。

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