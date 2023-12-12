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踏入 12 月，各大平台紛紛公布年度總結，繼 Yahoo 全年搜尋人氣榜之後，Google 的香港區 2023 年度搜尋榜也於今日（12 日）出爐，以熱搜本地頭條、本地話題人物、環球頭條、電影、節目娛樂、名人等 13 個主題劃分成不同榜單。「蔡天鳳」、「JPEX」、「小犬」成熱搜本地頭條，「床蝨」、「生可樂」上榜十大環球頭條！哪 6 部港產片登十大熱搜電影？11 月才開播的「新聞女王」竟高踞熱搜節目第一位！即睇 Google 的香港區 2023 年度搜尋榜完整名單。

作為港人最常用的搜尋引擎，Google 的搜尋趨勢往往反映了當下港人最關心的時事議題，突發新聞主角「蔡天鳳」、失蹤一星期的中學生「曾憲哲」分別登上今年的熱搜本地頭條及話題人物第 1 位；而涉及詐騙案的虛擬資產交易平台「JPEX」、颱風「小犬」、「黑色暴雨警告」亦登上 Google 搜尋榜。除了突發港聞，大家同樣關注與民生有關的政府政策，包括「消費券」、「口罩令」、「居屋」，以至政府新推出的數碼化服務「易通行」及「香港政府一站通」都登上熱搜本地頭條。

【Google 香港 2023 年度熱搜本地頭條】

1. 蔡天鳳

2. JPEX

3. 小犬

4. 消費券

5. 口罩令

6. 居屋

7. 易通行

8. 黑色暴雨警告

9. 財政預算案

10. 香港政府一站通

【Google 香港 2023 年度熱搜本地話題人物】

1. 曾憲哲

2. 劉鑾雄

3. 葉萱

4. 董建華

5. 張秀賢

6. Toyz

7. 何詩蓓

8. 呂麗君

9. 容海恩

10. 區諾軒

時事熱話以外，Google 今年也設有熱搜地產話題排行榜，當中新樓盤佔大多數，包括位於新界西北的「YOHO WEST」、「凱和山」、「飛揚」、「NOVO LAND」、東九龍的「親海駅」、「KOKO ROSSO」、「朗然」及九龍西的「瑜一」推出是均受市場關注。不過論討論度最高，非新開幕的大型商場項目莫屬，「圍方」及「AIRSIDE」躋身十大熱搜地產話題 Top 3 位置。關注本地時事之餘，港人亦留意環球局勢，「以色列加沙衝突」、「土耳其地震」及「蘇丹衝突」高踞熱搜環球頭條第一、二及八位；蔓延亞洲的「床蝨」成為環球頭條第三位；由一段網絡短片掀起搶購旋風的「生可樂」則佔據第五位。

【Google 香港 2023 年度熱搜地產話題】

1. 圍方

2. 親海駅

3. AIRSIDE

4. YOHO WEST

5. KOKO ROSSO

6. 凱和山

7. 飛揚

8. 朗然

9. 瑜一

10. NOVO LAND

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【Google 香港 2023 年度熱搜環球頭條】

1. 以色列加沙衝突

2. 土耳其地震

3. 床蝨

4. 瑞信危機

5. 生可樂

6. 攝理教

7. 泰坦號

8. 蘇丹衝突

9. 日本排污

10. 月船三號

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