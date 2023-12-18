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胡潤研究院最近首次公布《胡潤男企業家排行榜 2023》（Hurun Richest Men in China 2023），從今年的胡潤百富榜中羅列出前 50 位能從家族財富中剝離計算個人財富的男性企業家，總財富達 6.37 萬億人民幣，是前 50 名女企業家總財富（1.37 萬億元）的近 5 倍。

報告顯示，農夫山泉創辦人鍾睒睒以 4,500 億元身家位居榜首；騰訊主席馬化騰則排名第 2 位，個人財富達 2,800 億元；網購平台拼多多的創始人黃崢就以 2,700 億元緊隨其後，排第 3 位。香港代表要數長實李嘉誠及李澤鉅父子，身家約為 2,100 億元，排名第 7；甚至超越第 10 位的阿里主席馬雲家族，其財富為 1,700 億元。至於恒地主席李兆基家族也不遑多讓，以 1,600 億元排第 11 位。據了解，前 10 名男企業家中只得 1 人涉足房地產。

農夫山泉創辦人鍾睒睒

上榜的前 50 名男企業家，以製作食品飲料及傳媒娛樂產業佔多數，九成更是白手起家的，平均年齡為 61 歲。當中最多人住在香港，有 10 個，其次是北京，有 7 個。報告中也公開了一些有趣數據，例如前 50 名男企業家中，最多人屬猴、豬、兔，最少則是屬牛。

網址︰www.hurun.net/zh-CN/Home/Index











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