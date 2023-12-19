加入最愛專欄 收藏文章

自從電子貨幣愈來愈方便，所以很少人出外時會帶一大堆硬幣付款。但如果你現在出外付錢的時候，收到一堆硬幣，可以怎麼辦呢？當然是交給「收銀車」，再換成成鈔票或增值至八達通卡！香港金融管理局（金管局）不時都會有「收銀車」停在不同地區，大家可以將硬幣轉換成鈔票等。早前「收銀車」新的服務日程表出爐，去到2024年3月24日的，一齊看看吧！

金管局的硬幣收集計劃早前公布了最新的日程表，當中有從2024年1月15日至2024年3月24日的服務地點，即是即日起至2024年3月，兩部收銀車輪流在全港18區提供免費收集硬幣服務！先看看硬幣收集計劃，會接受哪些香港流通硬幣：

● 1982 年或以後的一毫硬幣

● 1975 年或以後的二毫硬幣

● 1977 年或以後的五毫硬幣

● 1978 年或以後的一元硬幣

● 1975 年或以後的二元硬幣

● 1980 年或以後的五元硬幣

● 所有十元硬幣

收銀車轉換方法

每輛收銀車內有2部硬幣點算機，市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡、支付寶香港、八達通銀包、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay。

收銀車服務時段

上午10時至晚上7時

不過要留意的是，每人每次回收上限為大約10公斤硬幣，超出10公斤者需要下車再次輪候。而服務人員會檢查硬幣狀況，如發現雜物、生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還客戶，以免影響機器正常運作。大家可以到滙豐銀行（政府的硬幣代理銀行）把不被收銀車接受的香港硬幣兌換為同等面值的其他香港流通貨幣。詳情可以留意香港金融管理局網站。

下一頁：12月及1月收銀車位置及服務日期







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱