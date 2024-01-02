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新年伊始，日本石川縣能登半島在 1 月 1 日下午就發生黎克特制 7.6 級，震源深度約 63 公里，加上隨後多次餘震，引發大範圍房屋倒塌及火警事件，足見是次地震威力強大。有旅行社雖於今日公布取消部分旅行團，但亦有旅行團更改路線、照樣出發。萬一大家在旅行期間遇上地震，又該同何自保？整理日本觀光局、東京都政府《東京防災手冊》及香港天文台的地震逃生守則，列出應對地震的 dos and don'ts。假如身處災區，大家更可以這個免費無線 Wi-Fi 向家人報平安、查詢災區資訊！

（圖片來源︰Twitter @Yahoo_weather）

（圖片來源︰Twitter @Yahoo_weather）

是次地震範圍甚廣，包括新潟、長岡、岐阜、富山、福井、長野等地區，就連東京、北海道及九州也有震感。日本氣象廳於 1 日舉行記者會時，正式把這地震命名為「令和 6 年能登半島地震」，更指這是石川縣能登地區自 1885 年有紀錄以來最嚴重的地震；同時向西部海岸發出海嘯警報，並警告未來兩三日可能再有震度約 7 級的強震。雖然當局在今早（2 日）解除所有海嘯警報，但當地時間上午 10 時 17 分再於能登半島錄得 5.6 級淺層地震。有旅行社隨即公布取消部分相關旅行團，但亦有旅行團更改路線照樣出發。

2024年1月1日災後的金沢市大野日吉神社（圖片來源︰donation.yahoo.co.jp）

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