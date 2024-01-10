2024-01-10Text: Louise Yuen
彭博選全球最值得觀察50大企業名單！Google母公司、比亞迪上榜！邊3大行業佔多數？這間地產商成香港唯一代表！
新年伊始，彭博（Bloomberg）日前率先公布全球最值得觀察的 50 大企業名單，科技巨企 Google 母公司 Alphabet 集團、國內電動車廠比亞迪、迪士尼、護膚美妝品牌 Estee Lauder 統統上榜，哪個地產商成香港唯一入選代表？
彭博資訊分析師團隊早前為 2,000 間金融、通訊業、食品等不同範疇大企業進行追蹤分析，就其領導力、資產出售或收購、新產品或服務的推出計畫等項目評分，從而整理出 2024 年「關注建議」（Focus Ideas）名單，排名不分先後。
上榜 50 強的企業當中，以非消費必需品產業、科技業及金融業佔大多數，各有 7 間企業上榜，包括科技巨企 Google 母公司 Alphabet 集團、國內電動車廠比亞迪、法國媒體巨擘 Vivendi，以及台灣代表、主打研發半導體晶片的聯發科技。而房地產業中，就有香港的代表 — 新鴻基地產，以及雅居樂旗下物業管理公司 A-Living 打入 50 強。
【非消費必需品產業】
● Amazon
● 體育服飾品牌安踏體育（Anta Sports）
● 加拿大服裝品牌 Aritzia
● 英國跑車品牌 Aston Martin
● 國內電動車廠比亞迪
● 英國地產商 Persimmon
● 銀河娛樂集團
【金融業】
● 匯豐銀行（HSBC）
● 中國工商銀行（ICBC）
● 美國儲億銀行（Truist）
● 沙烏地阿拉伯 Al Rajhi 銀行
● 英國巴克萊銀行（Barclays）
● 荷蘭電子支付公司 Adyen
● 跨國保險集團安盛（Axa）
【科技業】
● 台灣半導體公司聯發科技
● 美國跨國電腦軟件公司 Adobe
● 日本半導體設備廠 Disco
● 德國軟件企業 SAP
● 商業諮詢及資訊科技顧問公司 Accenture
● 美國軟件公司 Intuit
● 線上遊戲平台 Roblox
【通訊業】
● Google 母公司 Alphabet
● 英國電信（BT）
● 迪士尼（Disney）
● 美國召車平台 Lyft
● 法國媒體集團 Vivendi
● 美國線上約會服務公司 Match Group
【醫療服務業】
● 中國生物技術公司百濟神州（BeiGene）
● 丹麥製藥廠 Novo Nordisk
● 美國藥廠 Eli Lilly
● 美國醫療器械製造商商 Boston Scientific
● 美國連鎖醫院營運商 HCA
【能源產業】
● 美國液化天然氣最大供應商 Cheniere
● 中國最大的清潔能源分銷商之一 ENN Energy
● 美國石油及石化業巨擘 ExxonMobil
● 美國薄膜太陽能模組製造商 First Solar
【消費必需品產業】
● 全球最大的蒸餾酒出產商 Diageo
● 護膚美妝品牌 Estee Lauder
● 美國飲料及咖啡機品牌 Keurig Dr Pepper
【工業】
● 美國航空航天和國防公司 General Dynamics
● 北美最大卡車運輸公司 Knight-Swift
● 美國聯合太平洋鐵路（Union Pacific）
● 美國基礎設施建設公司 MasTec
● 美國最大醫療廢棄物處理公司 Stericycle
【原料產業】
● 世界上最大的商品交易商 Glencore
● 南非英帕拉白金公司（Impala Platinum）
● 沙特基礎工業公司（Sabic）
● 瑞士化工建材與黏著劑巨擘 Sika
【房地產業】
● 雅居樂旗下物業管理公司 A-Living
● 新鴻基地產（Sun Hung Kai）
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