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新年伊始，彭博（Bloomberg）日前率先公布全球最值得觀察的 50 大企業名單，科技巨企 Google 母公司 Alphabet 集團、國內電動車廠比亞迪、迪士尼、護膚美妝品牌 Estee Lauder 統統上榜，哪個地產商成香港唯一入選代表？

彭博資訊分析師團隊早前為 2,000 間金融、通訊業、食品等不同範疇大企業進行追蹤分析，就其領導力、資產出售或收購、新產品或服務的推出計畫等項目評分，從而整理出 2024 年「關注建議」（Focus Ideas）名單，排名不分先後。

上榜 50 強的企業當中，以非消費必需品產業、科技業及金融業佔大多數，各有 7 間企業上榜，包括科技巨企 Google 母公司 Alphabet 集團、國內電動車廠比亞迪、法國媒體巨擘 Vivendi，以及台灣代表、主打研發半導體晶片的聯發科技。而房地產業中，就有香港的代表 — 新鴻基地產，以及雅居樂旗下物業管理公司 A-Living 打入 50 強。

【非消費必需品產業】

● Amazon

● 體育服飾品牌安踏體育（Anta Sports）

● 加拿大服裝品牌 Aritzia

● 英國跑車品牌 Aston Martin

● 國內電動車廠比亞迪

● 英國地產商 Persimmon

● 銀河娛樂集團

【金融業】

● 匯豐銀行（HSBC）

● 中國工商銀行（ICBC）

● 美國儲億銀行（Truist）

● 沙烏地阿拉伯 Al Rajhi 銀行

● 英國巴克萊銀行（Barclays）

● 荷蘭電子支付公司 Adyen

● 跨國保險集團安盛（Axa）

【科技業】

● 台灣半導體公司聯發科技

● 美國跨國電腦軟件公司 Adobe

● 日本半導體設備廠 Disco

● 德國軟件企業 SAP

● 商業諮詢及資訊科技顧問公司 Accenture

● 美國軟件公司 Intuit

● 線上遊戲平台 Roblox

【通訊業】

● Google 母公司 Alphabet

● 英國電信（BT）

● 迪士尼（Disney）

● 美國召車平台 Lyft

● 法國媒體集團 Vivendi

● 美國線上約會服務公司 Match Group

【醫療服務業】

● 中國生物技術公司百濟神州（BeiGene）

● 丹麥製藥廠 Novo Nordisk

● 美國藥廠 Eli Lilly

● 美國醫療器械製造商商 Boston Scientific

● 美國連鎖醫院營運商 HCA

【能源產業】

● 美國液化天然氣最大供應商 Cheniere

● 中國最大的清潔能源分銷商之一 ENN Energy

● 美國石油及石化業巨擘 ExxonMobil

● 美國薄膜太陽能模組製造商 First Solar

【消費必需品產業】

● 全球最大的蒸餾酒出產商 Diageo

● 護膚美妝品牌 Estee Lauder

● 美國飲料及咖啡機品牌 Keurig Dr Pepper

【工業】

● 美國航空航天和國防公司 General Dynamics

● 北美最大卡車運輸公司 Knight-Swift

● 美國聯合太平洋鐵路（Union Pacific）

● 美國基礎設施建設公司 MasTec

● 美國最大醫療廢棄物處理公司 Stericycle

【原料產業】

● 世界上最大的商品交易商 Glencore

● 南非英帕拉白金公司（Impala Platinum）

● 沙特基礎工業公司（Sabic）

● 瑞士化工建材與黏著劑巨擘 Sika

【房地產業】

● 雅居樂旗下物業管理公司 A-Living

● 新鴻基地產（Sun Hung Kai）







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