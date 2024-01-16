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去旅行是一件開心、放鬆的事，但近日在新聞上看到不同類型的航空事故，可能大家都會更注重航空公司的安全措施、機隊年齡等等。而航空專業評鑑網站AirlineRatings近日公布了「全球最安全航空公司」排名，即睇！

航空專業評鑑網站AirlineRatings每年都公布全球最安全航空公司排名，而今次就公布了2024的最新排名，評估385家航空公司在5年內的墜機事件、2年來的嚴重事故、機隊機齡及機組人員訓練等等。先看看「全球最安全航空公司」排名：

1. 紐西蘭航空

2. 澳洲航空

3. 維珍澳洲航空

4. 阿提哈德航空

5. 卡塔爾航空

6. 阿聯酋航空

7. 全日空

8. 芬蘭航空

9. 國泰航空

10. 阿拉斯加航空

11. 北歐航空

12. 大韓航空

13. 新加坡航空

14. 長榮航空

15. 英國航空

16. 土耳其航空

17. TAP葡萄牙航空

18. 漢莎航空／瑞士航空集團

19. 荷蘭皇家航空

20. 日本航空

21. 夏威夷航空

22. 美國航空

23. 法國航空

24. 加拿大航空集團

25. 聯合航空

圖片來源：紐西蘭航空FB

今年，全球最安全航空公司排名的第一名是紐西蘭航空，而澳洲航空排第2，第3為維珍澳洲航空。而香港人常常坐的航空呢？全日空為第7；國泰航空是第9名；大韓航空是第12名；第14名是長榮航空。你的心水航空又有沒有上榜呢？

圖片來源：ANA.Hong Kong FB

圖片來源：國泰航空







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