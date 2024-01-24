2024-01-24Text: Sammy Leung
iOS 17.3｜Apple iOS 17.3必知4大新功能！iPhone防盜新功能「失竊裝置保護」實用！教你3 Steps保障信用卡資料
每次大家一見到Apple iOS可以更新，都會在想「到底要不要更新」，更會想知道更新後有甚麼新功能。而早前Apple日前發布iOS 17.3，當中加入了不少新功能，而其中一項更大大提高了用戶資料的安全性，即睇到底iOS 17.3有甚麼新功能！
早前Apple公布了iOS 17.3，大家有沒有考慮過更新呢？今次iOS 17.3有4大重點新功能，包括失竊裝置保護、鎖定畫面、音樂共同編輯播放列表及AirPlay，到底有甚麼新玩法呢？
Apple iOS 17.3新功能│1.失竊裝置保護
第一項更是最重要的，就是「失竊裝置保護」，Apple指出「失竊裝置保護」可為你保護帳户和個人資料多一層保障，就算iPhone 被盜或不見了，都可以保護個人資料。大家啟用「失竊裝置保護」後，當iPhone不在住所和公司等熟悉地點，部分功能會設有額外的保安要求：
- Face ID 或 Touch ID 生物識別認證：部分操作好像是取用已儲存的密碼和信用卡需要透過 Face ID 或 Touch ID 進行一次生物識別認證。大家是無法透過密碼替代或備用方法進行操作。
- 保安延遲：部分保安操作例如更改Apple ID密碼，會需要等待一小時，然後再進行第二次Face ID或Touch ID認證。
如果大家的iPhone 位於熟悉的地點，系統便不會有以上的額外步驟，可如常使用裝置密碼。如果大家想用這項功能，大家記得要開啟，方法十分簡單：
- 前往「設定」，然後點一下「Face ID 與密碼」
- 輸入裝置密碼
- 點一下以開啟或關閉「失竊裝置保護」
啟用「失竊裝置保護」後，當 iPhone 並非位於熟悉地點，你便必須先使用 Face ID 或 Touch ID 來認證，相關操作包括：
- 使用儲存在「鑰匙圈」的密碼
- 使用儲存在 Safari 的付款方法 (自動填寫)
- 關閉「遺失模式」
- 清除所有內容和設定
- 申請新的 Apple Card
- 查看 Apple Card 虛擬卡號碼
- 在「銀包」進行部分 Apple Cash 和「儲蓄」操作 (例如 Apple Cash 或「儲蓄」轉帳)
- 使用 iPhone 設定新裝置 (例如「快速開始」)
啟用「失竊裝置保護」後，你可能需要等待一小時，才能使用 iPhone 對重要的保安設定或 Apple ID 作出變更。大家要用 Face ID 或 Touch ID 認證及等待保安延遲結束，才能更新如以下各項的設定：
- 更改 Apple ID 密碼
- 登出 Apple ID
- 更新 Apple ID 帳户保安設定 (例如加入或移除受信任裝置、「還原密鑰」或「還原聯絡人」)
- 加入或移除 Face ID 或 Touch ID
- 更改 iPhone 密碼
- 重設所有設定
- 關閉「尋找」
- 關閉「失竊裝置保護」
所以想保護個人資料的人，一定要試試「失竊裝置保護」，可以多一層保障！
Apple iOS 17.3新功能│2.鎖定畫面
第二樣更新就是背景圖片，在背景圖片上，大家可以看到有全新的 Unity 背景圖片，這是向黑人歷史和文化致敬。這些背景圖片由黑色底色，再配上色彩繽紛的圖案，十分漂亮。如果大家想換這些做背景圖片的話，方法十分簡單：
- 前往「設定」，然後點一下「背景圖片」
- 新增背景圖片
- 就會看到 Unity 背景圖片
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
- 1
- 2