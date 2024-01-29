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2024-01-29Text: Sammy Leung

利是金額｜2024年利是公價一覽！12類人如保安、同事子女、茶水間姐姐要畀幾多？5大派利是收利是禁忌：4種顏色利是封不能用？新婚夫婦一共派X封

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　　快要到新年，很多已婚或公司高層都要派利是，但每次到了這個日子，都會想問，到底要派多少金額呢？不相熟的話，又不想派太多，但派太少又怕尷尬。今次編輯為大家整合了網上的2024年利是公價，大家可以看一看，作為一個小小的參考！

 

　　每次到了農曆新年，大家都會跟從傳統習俗派利是，對於不同的人，大家所封的金額都不同。好像是親戚朋友，一定會多過保安及同事。以下就是網上的是親戚朋友利是公價參考：

 

●　子女：$100-$500

●　親戚：$100-$500

●　不相熟的親戚：$50-100

●　朋友：$50-100

●　不相熟朋友：$20-$50

 

　　除了親戚朋友，年初一至年初三，以下3種人都會最常遇上：

 

●　鄰居：$50-100

●　保安：$20-$50

●　酒樓侍應：$20-$50

 

　　而鄰居及保安，大家都可以因應自己的相熟程度決定，如果遇上生面口的保安就可以給少一點。之後在開工日子，大家回到公司，利是要封多少又是一個煩惱，以下有幾種人士就是上班一定會看到的！

 

●　同事：$20-$50

●　同事子女：$20-$50

●　下屬：$50-$100

●　茶水間姐姐：$20-$50

 

　　其實利是都是一份祝福，是一種心意，大家可以因應自己的情況再作打算，不一定別人給得多，自己就要給得多！

 

圖片來源：Unsplash @Mae Mu

 

下一頁：派利是及收利是禁忌

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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