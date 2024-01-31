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快要到農曆新年，可能大家都會想上頭炷香。所以今次會講講黃大仙祠在年三十的安排，另外，華人廟宇委員會廟宇都會有2024年農曆新年期間特別開放時間！文末仲會有少少攝太歲宜忌，即睇！

先說說黃大仙祠，不少人年三十晚黃大仙祠，而黃大仙祠農曆年三十晚9時起通宵開放，以方便大家上「頭炷香」，而黃大仙祠的特別開放時間是農曆年三十晚9時起，通宵開放至大年初一晚上9時。大家在農曆年三十晚9時可入內等候至子時，即是晚上11時，方便在晚上11時及凌晨12時大家上香。

不過，當晚黃大仙祠不設求籤區、跪拜區及供品區；大家可以流水式入祠上香，到三個敬香點(大殿、三聖堂及盂香亭)上香後離開，不可停留。另外，是禁止攜帶大型香枝、生油及元寶蠟燭的，大家最好攜帶九支線香。如未能親身到祠參拜，可利用黃大仙祠網上祈福系統向黃大仙師祈福或透過黃大仙祠網上平台TAO-NET觀看現場直播。

嗇色園黃大仙祠農曆新年開放日期及時間

年三十(2月9日)：上午7時半至下午4時半、下午9時至凌晨12時

正月初一(2月10)：凌晨12時至下午9時 (最後入園時間是下午8時正)

正月初二至十三(2月11日至2月22日)：上午7時半至下午6時

正月十四(2月23日)：上午7時半至下午8時 (最後入園時間為下午7時正)

正月十五(2月24日)：上午7時半至下午10時(最後入園時間為下午9時正)

而在拜太歲方面，年初二至整個正月，肖龍、狗、牛、兔者都可以免費去「太歲元辰殿」拜太歲，不過要出示有效身份證明文件。黃大仙祠會向大家提供三支檀香，善信進入元辰殿，可獲「琉璃斗姥吊飾」一個；祈福上表，即可獲得「琉璃斗姥吊飾」一個及「硃砂平安手繩」一條。不過，須留意太歲元辰殿於年三十及正月初一暫停開放。

太歲元辰殿開放日期及時間

年三十至正月初一(2月9至10日)：暫停開放

正月初二至十六(2月11至2月25日)：上午8時至下午5時

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