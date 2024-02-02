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2024-02-02Text: Sammy Leung

天氣預告｜農曆新年又凍過？天文台：一道冷鋒將襲港！年三十這區氣溫最低9度！初一溫度幾多？即睇未來9日天氣預測

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　　這兩日天氣相當潮濕，走出街都要小心滑倒。眼見天氣又轉暖，真的想知道下星期過年是凍還是熱！而剛好，今日天文台已出了下星期的天氣預告，到底下星期會不會好像這兩天一樣潮濕？下星期又會不會轉冷呢？

 

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　　這兩日天氣真的相當潮濕，現在的相對濕度高達88%，天文台表示，下午沿岸仍然有幾陣霧，本港水域能見度曾降至1000米以下。而一股清勁的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，所以天文台預料現時位於華南北部的一道冷鋒，會在星期日晚至星期一早上橫過沿岸地區，到時會有驟雨及可能有雷暴。先看看未來9日天氣：

 

  • 2月3日 (六) - 19至21 °C ：大致多雲。初時有微雨，沿岸有幾陣霧。
  • 2月4日 (日) - 19至23 °C ：大致多雲。稍後有幾陣驟雨，沿岸有薄霧。
  • 2月5日 (一) - 17 至21 °C：大致多雲。初時有一兩陣驟雨，沿岸有薄霧。
  • 2月6日 (二) - 17至20 °C ：大致多雲，有一兩陣雨。
  • 2月7日 (三) - 16 至19 °C ：多雲，有幾陣雨。晚上氣溫下降。
  • 2月8日 (四) - 13至16 °C ：多雲，有幾陣雨。氣溫顯著下降，晚上相當清涼。
  • 2月9日 (五) - 11 至14 °C：早晚寒冷。大致多雲，有一兩陣雨。
  • 2月10日 (六) - 12至15 °C：天氣圖示:早晚寒冷。大致多雲。有一兩陣微雨。
  • 2月11日 (日) - 13至18 °C：天氣圖示:早上相當清涼。大致多雲。

 

圖片來源：天文台

 

 
　　天文台預料，季候風補充會在下週中期至後期影響廣東沿岸，所以2月7日晚上氣溫下降。而2月8日會跌至13至16 °，氣溫顯著下降，晚上相當清涼。而到了年三十，即是2月9日星期五，氣溫會是11至14 °C，早晚寒冷。大致多雲，有一兩陣雨。而在初一即是2月10日星期六，都會是早晚寒冷，大致多雲。有一兩陣微雨。

　　

 

 

圖片來源：天文台

 

圖片來源：天文台

 

　　而這幾天的最高的相對濕度維持於90%左右，而值得留意的是年三十當日的氣溫，大約是11 至14 °C，即睇各區天氣預測：

  •    打鼓嶺：9-14°C
  •    上水：10-15°C
  •    大埔：10-14°C
  •    沙田：10-15°C
  •    西貢：11-14°C
  •    將軍澳：11-15°C
  •    橫瀾島：12-15°C
  •    黃竹坑：12-16°C
  •    尖沙咀：11-15°C
  •    青衣：11-16°C
  •    石崗：10-15°C
  •    流浮山： 10-14°C
  •    屯門：11-14°C
  •    坪洲：11-15°C
  •    長洲：11-16°C
  •    赤鱲角：11-15°C

 

 

圖片來源：天文台

 

 

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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