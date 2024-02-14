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農曆新年假期後，很多公司都會向員工派發開工利是，一來有一個好意頭，二來都可以希望大家新一年工作可以順順利利。而今日(14日)是龍年的大年初五，很多公司及企業都已經開工，部分更公開了今年開工利是的金額！另外，大家在公司「逗利是」又有沒有任何的禮儀呢？今年要在公司派利是的你，又有沒有一個公價可以參考呢？

大家今日上班了嗎？如果大家今日(14日)上班了，都應該會收到一封開工利是，很多本地的公司及企業都已經開工，部分更公開了今年開工利是的金額，所以今年為大家整合了網上資料，一齊睇睇其他公司到底有多少！

ZA International （ZA Bank、ZA Insure 和 ZA Tech）：派發$1,000電子利是；初五會有額外假期，初六才開工

渣打香港：舉行開工利是大抽獎，金額由$200至$2,888不等。另外更會有大抽奬，獎品包括25,000亞洲萬里通里數

滙豐銀行：$500電子利是

中銀香港：向集團員工派$500電子開工利是

恒生銀行：$500元的新年e利是

麥當勞：向逾一萬名連續性合約員工派發$500利是

美聯：於2月7日至16日期間，促成本地一手或二手住宅買賣交投將可獲得$1,000利是

ZA International

當返工收到開工利是，大家會甚麼時候拆呢？回家即拆？先放在家，想起就拆？很多人都會想知道開工利幾時可以拆，原來在網上都有不少說法，有些人指在人日就可以拆，有些人則指要到正月十六才可拆。不過，大部分人都認為所有利是在正月十六拆比較好，大家就按自己的需要決定拆不拆吧！

圖片來源：YouTube@TVB (official)

圖片來源：YouTube@TVB USA Official





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