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每次轉天氣，時凍時熱，真的令人十分苦惱。大家近日真的要時常留意天氣，因為今個星期天氣變化十分大，一個不小心就可能會生病了。今次和大家看看未來九日的天氣預測，到底會不會再凍過呢？

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今個星期天氣變化十分大，一個不小心就可能會生病了。先看看今日的天氣，天文台指東北季候風正影響廣東沿岸，本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，而今晚東風逐漸增強，有一兩陣微雨。而天文台預測，一股達強風程度的東北季候風會在明日繼續為廣東沿岸帶來較涼的天氣，所以明日溫度約為18至21 °C。隨著季候風緩和，星期四該區氣溫回升，所以星期四(29日)溫度約為20至24 °C。不過，到了星期五，天氣又會變了！

圖片來源：Unsplash@Simon Zhu

先看看未來九日天氣及氣溫：

2 月 28 日 ( 三 ) 18 至 21 °C ：大致多雲，有一兩陣微雨。相對濕度 80-95%

月 日 三 至 ：大致多雲，有一兩陣微雨。相對濕度 2 月 29 日 ( 四 ) 20 至 24 °C ：大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光。稍後有薄霧。相對濕度 75-95%

月 日 四 至 ：大致多雲，早晚有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光。稍後有薄霧。相對濕度 3 月 1 日 ( 五 ) 15 至 21 °C ：天氣顯著轉涼。大致多雲，有一兩陣雨。初時有薄霧。相對濕度 60-95%

月 日 五 至 ：天氣顯著轉涼。大致多雲，有一兩陣雨。初時有薄霧。相對濕度 3 月 2 日 ( 六 ) 14 至 18 °C ：多雲，初時有幾陣雨。早上相當清涼。相對濕度 65-95%

月 日 六 至 ：多雲，初時有幾陣雨。早上相當清涼。相對濕度 3 月 3 日 ( 日 ) 16 至 20 °C ：大致多雲，有一兩陣微雨。相對濕度 75-95%

月 日 日 至 ：大致多雲，有一兩陣微雨。相對濕度 3 月 4 日 ( 一 ) 19 至 24 °C ：大致多雲，有幾陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。相對濕度 75-95%

月 日 一 至 ：大致多雲，有幾陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。相對濕度 3 月 5 日 ( 二 ) 21 至 26 °C ：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。相對濕度 75-95%

月 日 二 至 ：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。相對濕度 3 月 6 日 ( 三 ) 18 至 22 °C ：大致多雲，有一兩陣雨。相對濕度 65-90%

月 日 三 至 ：大致多雲，有一兩陣雨。相對濕度 3 月 7 日 ( 四 ) 18 至 21 °C ：大致多雲。相對濕度 65-90%

未來九日天氣(圖片來源：天文台)

大家可以看到星期五(3月1日)的氣溫是明顯下降的，最高氣溫比前一日大跌5度。天文台預料一道冷鋒會在星期四晚至星期五早上抵達華南，該區氣溫顯著下降。隨後的東北季候風會在周末期間影響該區，而香港的氣溫會在星期日(3日)慢慢回升，下星期二最高氣溫更高至26°C。一股偏南氣流會在下週初為華南帶來驟雨，所以星期一至三有機會下雨，上班或外出的話，記得帶雨傘了。

未來九日氣溫(圖片來源：天文台)

而值得留意的是3月2日，因為3月2日是未來九日當中最冷的，即睇當日各區天氣預測：

● 打鼓嶺：9-16°C

● 上水：11-16°C

● 大埔：11-16°C

● 沙田：11-16°C

● 西貢：12-16°C

● 將軍澳：12-17°C

● 橫瀾島：13-18°C

● 黃竹坑：13-19°C

● 尖沙咀：13-17°C

● 青衣：12-18°C

● 石崗：11-17°C

● 流浮山：11-17 °C

● 屯門：12-16°C

● 坪洲：12-17°C

● 長洲：11-18°C

● 赤鱲角：12-17°C

3月2日分區氣溫(圖片來源：天文台)

而之後氣溫回升，3月5日是未來九日當中最熱的，石崗及流浮山最高29度，即睇當日各區天氣預測：

● 打鼓嶺：20-28°C

● 上水：20-28°C

● 大埔：20-27°C

● 沙田：21-28°C

● 西貢：21-26°C

● 將軍澳：20-27°C

● 橫瀾島：20-26°C

● 黃竹坑：21-27°C

● 尖沙咀：22-16°C

● 青衣：21-28°C

● 石崗：20-29°C

● 流浮山：20-29 °C

● 屯門：21-27°C

● 坪洲：21-27°C

● 長洲：20-27°C

● 赤鱲角：21-27°C

3月5日分區氣溫(圖片來源：天文台)

而在相對濕度方面，未來九日的相對濕度在60%至95%，特別是2月28日、2月29日、3月3日、3月4日及3月5日，會較潮濕。

未來九日相對濕度(圖片來源：天文台)







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