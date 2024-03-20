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說到退休，大家有沒有想過以後退休要過怎樣的生活？很多人都想退休可以維持現有的生活，但是如果沒有妥善規劃及理財，退休時戶口數字只會急速下降，最後不但沒有了原本的生活，更有機會開支太大、收入不足而令銀行戶口見底！近日，日本有傳媒報導了一則新聞，指一名前教授因為沒有妥善規劃，令到銀行戶口漸見底！

一講到退休，大家認為要多少錢先可以安心退休？近日，有日本新聞《THE GOLD ONLINE》報導，一名74 歲的日本前私立大學教授，在年輕時在大公司工作，於45歲便成為大學教授，當時月收入60萬日元(即約港幣$31,145)，獎金超過200萬日元(即約港幣$10.3萬)。在70歲時，這名教授退休了，退休後和妻子每月一共有28萬日圓(即約港幣$14,534)退休金。直到4年之後，他發現超過2,000萬日圓的存款(即約港幣$103.8萬)，只剩下500萬日圓(即約港幣$26萬)。到底為何他的存款為何如此快用盡呢？基本原因有3個：

儲蓄習慣：這位教授工作時沒有儲蓄習慣，就算工作時收入不錯，並沒有理財

生活習慣：每周打高爾夫球，退休後仍出手闊綽，經常聚餐請學生吃飯

使用退休金方式：買了喜歡的跑車。各給2個孩子150萬日圓結婚基金(即約港幣$77,861)

圖片來源：Unsplash@Katarzyna Grabowska

因為他在退休後，家庭每月花費大約42萬日圓(即約港幣$21,801)，每月只有28萬日圓（即約港幣$14,534）退休金，所以入不敷出。所以，他的妻子擔心這再過幾年，他們就會破產，二人決定過起節儉的生活。妻子開始負責家中財務，教授每月可以得到3萬日圓（即約港幣$1,557）零用錢。而教授打高爾夫球次數，由一周一次改為每年一至兩次，甚至賣掉跑車。

圖片來源：Unsplash@Nguyen Thu Hoai

如果不想退休後生活上有太多的限制，就一定要好好理財。在網上有很多準備退休生活的Tips，今次為大家整理中當中比較重要的5點，大家有需要時可以參考一下：

提早想想你要怎樣的退休生活：因為每個人都目標都不一樣，可能有些人想退休後仍維持現有的生活水平；有些人可能只想平平淡淡，沒有物慾。所以先要看看自己的理想退休生活，再作打算 不要低估通脹：規劃時要留意通脹因素 退休開支計算：相信大家定立目標後，都會計算自己需要多少錢才能實現。但其實在退休開始，大家都要知道甚麼方面的開支是優先，例如醫療費用 高收入人士要注意理財：因為識賺錢不一定是善於理財，收入高的人士消費力都更高，如果大家沒有理財的話，可能就會出現跟教授一樣的處境 退休消費習慣：大家退休之後收入減少，如果繼續工作時的消費習慣，支出就有機會過多。而高收入人士都要特別注意這點，因為工作時大家可能會有很多應酬，你們的社交圈子可能都很大，消費更多

雖然退休生活洗費是要逐樣計，但政府曾建議，退休人士要參與社交活動，盡量保持與好朋友的情誼，並要擴闊自己的生活圈子，可參與為長者而設的興趣小組、長者中心活動，千萬別孤立自己。

圖片來源：Unsplash@micheile henderson







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