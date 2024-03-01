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人工往往是各位打工仔最關心事情之一，每年都想知道自己有沒有「Underpaid」，自己值不值得繼續留下來。而昨日（2月29日），香港政府統計處公布了最新的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，當中提到失業率、主要行業工資中位數及家庭月入中位數等等，即睇！

香港政府統計處於2月29日公布了最新的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，這次報告是統計了2023年第4季的數據，2023年第4季本港共有3,812,500勞動人口，包括3,706,800就業人士及105,700失業人士，經季節性調整的失業率由2023年第3季的2.8%微升至2023年第4季2.9%。

圖片來源：Unsplash @Florian Wehde

105,700失業人士中，當中包括62,700名男性和43,000名女性。由行業方面來看，以下6大行業失業率較高：

樓房裝飾、修葺及保養業

住宿及膳食服務業

製造業

資訊及通訊業

地基及上蓋工程業

批發業

而樓房裝飾、修葺及保養業，失業率最高，有5.3%。

下一頁：即睇自己有沒有「Underpaid」







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