加入最愛專欄 收藏文章

除了智能手機是出外必備的用品外，很多人出外都必定會用耳機，聽歌、接電話，都需要用到耳機。如果你是使用iPhone的朋友，想必會有AirPods、AirPods Pro、AirPods Max或EarPods吧！日日都會使用耳機，大家又怎樣清潔呢？Apple官方網站有教大家如何清潔 AirPods、AirPods Pro、AirPods Max 和 EarPods，即睇！

使用iPhone的朋友，想必會有機會使用AirPods、AirPods Pro、AirPods Max或EarPods吧！日日都會使用耳機，大家又怎樣清潔呢？不清潔又怕有細菌，但清潔又不知道從何入手！Apple官方網站有教大家如何清潔 AirPods、AirPods Pro、AirPods Max 和 EarPods，先看看如何清潔 AirPods、AirPods Pro，如果 AirPods 或 AirPods Pro 接觸過任何會導致污漬或其他損壞的物件 (例如：番梘、洗頭水、護髮素、乳液、香水、溶劑、清潔劑、酸性液體或食物、驅蟲劑、太陽油、油脂或染髮劑)：

可以先用稍微沾濕清水的布把耳機抹乾淨，記得要用柔軟、乾爽、不起毛絮的布擦乾 耳機完全乾透後先可以放入充電盒 清潔咪高風和揚聲器的網罩方面可以使用乾棉花棒

如果有用AirPods Pro，都知道AirPods Pro的A耳塞都是需要清潔的，清潔 AirPods Pro 的耳塞方法：

如果發現耳塞積水，去除水分記得要將耳塞的開口向下，然後在柔軟、不起毛絮的乾布上輕拍 AirPod 從兩邊 AirPod 取出耳塞後，用清水沖洗乾淨耳塞。記得不要用番梘或其他家居清潔劑。 使用柔軟、不起毛絮的乾布抹乾耳塞。請確保耳塞已完全乾透，才重新裝上 AirPod。 想將耳塞按入每邊 AirPod 的原來位置的話，記得耳塞是橢圓形，因此請務必對好位置後才按入。

圖片來源：Unsplash@HamZa NOUASRIA

圖片來源：Unsplash@ Andres Jasso

充電盒都要小心清潔 ，即睇AirPods 或 AirPods Pro 的充電盒清潔方法：

使用柔軟、不起毛絮的乾布清潔充電盒。切勿使用粗糙物料來清潔充電盒。 可以使用消毒火酒稍微沾濕抹布。讓充電盒風乾。 切勿讓液體滲入機身的充電埠。 切勿在充電埠處放入任何物件，以免損壞金屬觸點。 使用潔淨的乾軟毛刷清除 Lightning 接頭中的碎屑。

而大家在清潔過程中。記得留意以下幾點：

不要將 AirPods 或 AirPods Pro 放入水中沖洗。 不要在未乾透前使用。 避免有液體滲入機身的開口。 不要使用尖銳物件或粗糙物料來清潔 AirPods 或 AirPods Pro，所以大家記得不要用牙籤

下一頁：如何清潔AirPods Max 和 EarPods







全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！