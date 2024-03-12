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2024-03-12Text: Sammy Leung

人工中位數｜36個行業薪酬中位數出爐！灣仔人月入中位數最高？邊個行業最好景？逾4成公司有花紅、平均派$XXXXX！即睇打工仔最想投身5家企業 / 機構

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　　各位打工仔留意！！近日， CTgoodjobs公布了最新的《CTgoodjobs 2024 年第一季薪酬調查》，當中提到整體打工仔的月入中位數、最高月入中位數的行業、2023年打工仔平均獲發多少花紅等等！如果大家要轉工或繼續留在原本的公司，都要看看市場現時的環境！

 

　　本港大型求職平台 CTgoodjobs 在2024 年第一季透過網上問卷進行了《CTgoodjobs 2024 年第一季薪酬調查》，最後收集 2,830份資料，當中來自不同的職業。不說太多，即睇整體打工仔的月入中位數！

 

各行業的月入中位數

 

　　根據《CTgoodjobs 2024 年第一季薪酬調查》指出，整體打工仔的月入中位數為$29,715，這不包括年終獎金或花紅，以下為各行業的月入中位數：

  • 人力資源管理 / 諮詢 $30,000
  • 住宿 / 餐飲 $21,160
  • 保健 / 美容 / 健身 $20,000
  • 保險 $30,000
  • 其他 $17,000
  • 娛樂 / 休閒
  • 媒體 / 出版 $22,325
  • 實驗室試驗 $22,300
  • 工程 (建造 / 土木工程 / 工料測量) $29,000
  • 工程 (電機 / 電子 / 機械) $30,000
  • 廣告 / 公共關係 / 市場營銷 $25,500
  • 建造 / 工程 / 建築 $30,000
  • 快速消費品 / 貿易 / 分銷 $24,000
  • 慈善機構 / 非政府組織 / 社會服務 $27,363
  • 批發 / 零售 $18,000
  • 政府 / 公共部門 / 公用事業 $27,000
  • 教育 / 培訓 $25,000
  • 會計 / 審計 / 稅務 $27,000
  • 服裝 / 成衣 / 紡織 $25,000
  • 物業 / 地產建設 $28,500
  • 物業管理 / 顧問 $23,750
  • 玩具 / 禮品 $22,500
  • 管理諮詢 / 服務 $25,000
  • 製造 $25,000
  • 觀光 / 旅遊 $21,300
  • 設計 $23,000
  • 證券 / 商品 $28,000
  • 財務服務 $26,900
  • 貨運代理 / 物流 / 速遞 $20,000
  • 資訊科技 / 電子商務 $32,000
  • 運輸 $17,600
  • 醫療 / 製藥
  • 銀行 $30,000
  • 鐘錶 / 珠寶 $25,000
  • 電訊 $27,000
  • 食品及飲料 $17,290

 

　　在以上36種行業中，「資訊科技/電子商務」的月入中位數最高，為$32,000；而「食品及飲料」的月入中位數最低，共有$17,290。

 

圖片來源：Unsplash@SHUJA OFFICIAL

 

哪一區的打工仔月入中位數最高

 

　　如果按居住地區比較，住哪一區的打工仔月入中位數最高呢？以下為不同居住地區的打工仔月入中位數：

  • 中西區 $27,500
  • 東區 $25,000
  • 南區 $25,000
  • 灣仔區 $30,850
  • 九龍城區 $26,000
  • 觀塘區 $25,000
  • 深水埗區 $25,000
  • 黃大仙區 $23,900
  • 油尖旺區 $27,000
  • 離島區 $20,000
  • 葵青區 $25,000
  • 北區 $23,700
  • 西貢區 $27,000
  • 沙田區 $25,000
  • 大埔區 $25,400
  • 荃灣區 $25,000
  • 屯門區 $25,550
  • 元朗區 $23,000

 

　　可以看到居住灣仔的月入中位數最高，為$30,850；第二名是$27,500 的中西區；第三名是$27,000 的西貢、油尖旺區。而居住離島的月入中位數則最低，只有$20,000；元朗區及黃大仙區亦分別只有$23,000 及$23,900。

 

　　如果按工作地區比較，中西區公司的月入中位數最高，為$28,905，；而大埔區/北區的月入中位數最低，只有為$20,000。所以大家找工作可以多留意中西區公司！

 

 

 

下一頁： 41%的公司派發了花紅或年終獎金+打工仔最渴望加入企業或機構

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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