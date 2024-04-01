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常常都指，養一個小朋友要花費幾百萬，但大家又有沒有想過養寵物要花費多少錢？香港有很多人都愛養寵物，但大家又知不知道養「毛孩」原來都花費不少！虛擬保險公司OneDegree早前公布了一項「寵物主人消費調查」，調查顯示，養育一隻「毛孩」要花費$68萬元！即睇調查結果！

虛擬保險公司OneDegree早前公布了「寵物主人消費調查」，當中訪問了526名飼養貓狗的寵物主人，調查中發現，假設寵物一生壽命14年，有投保寵物保險的寵物主人養育一隻毛孩會花費$68萬元，而這些受訪主人平均飼養1.5隻寵物，即是每名寵物主人的消費高達$102萬元！所有受訪的寵物主人，不論有無投保，每名寵物主人養育一隻寵物平均花費$49萬元，以每個寵物主人平均飼養1.4隻寵物計算，每名寵物主人即會用$70萬元！但到底寵物主人花費最多是哪一部分呢？

圖片來源：Unsplash @Matthew Henry

在受訪寵物主人中，過半數人(53.4%)於寵物身上每月花費$1,000至$4,999；有23.2%人每月花費$1,000以下；16%每月花費$5,000至$9,999；有7.4%人每月花費超過$10,000於寵物身上！在飼養貓狗的使費中，以下為消費項目排行榜及所佔比例：

糧食及零食(19.4%) 獸醫診金及醫藥費(17.2%) 健康檢查及牙齒保健(9.8%) 寵物保險(8.7%) 清潔用品(7.8%) 維他命及補充劑(7.2%) 接種疫苗(7.1%) 杜蟲及治療藥物(6.1%) 寵物美容及指甲護理(5.7%) 寵物玩具(5.1%) 衣物及配飾(3.8%) 交通費(1.5%)

可以見到最大的消費為寵物糧食及零食，佔19.4%，第二名是獸醫診金及醫藥費，佔17.2%；第三是健康檢查及牙齒保健，佔9.8%。而以下是寵物主人經驗或估計的醫療相關費用，大家可以參考一下：

普通科診金$899

專科診金$1,451

化驗費用$1,259

X光及超聲波$2,489

過夜住院$1,574

處方藥物$1,100

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