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英國皇室的大小事，一直都是大家相當關注的事情。而在近月，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales） 神隱，令到各界都有不少猜測。在早前，凱特王妃發布影片，更在影片中宣布自己罹癌。影片一出後，引起很多人都討論，當中有媒體更傳出不少皇室傳聞！

凱特王妃（Catherine, Princess of Wales） 神隱多月，令到各界有不少猜測。早前，凱特王妃於Instagram「princeandprincessofwales」上發布了一條影片，影片中指自己在一月的時候接受了一次大的腹部手術，但當時認為並非癌性。但凱特王妃在手術後的檢查發現患上了癌症，所以正接受一系列的預防性化療。

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而她的弟弟James Middleto，就在自己的社交平台上發布和凱特王妃的童年合照並打氣指，多年來一起越過很多座山，今次都會一同度過！凱特王妃公布罹癌的影片一出，引起很多人都討論，相當關心凱特王妃的情況，當中有媒體更傳出不少皇室傳聞！

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皇室傳聞│1.查理斯三世治療時曾探望兒媳？

英王查理斯三世（King Charles III）及凱特王妃健康先後出現問題，有知情人士向《星期日泰晤士報》報料指，一月曾看到查理斯三世在病床爬起，穿著晨衣蹣跚行走在走廊，前往當時接受了腹部大手術的凱特王妃，十分溫暖！而英國白金漢宮都發表聲明指，英王查理斯三世對凱特王妃能夠勇敢說出自己患病消息一事，感到十分自豪！

皇室傳聞│2.公布消息日子都有計過？

但到底凱特王妃為何會在這個時候公布自己罹癌的消息呢？根據《紐約郵報》指出，凱特王妃在這個時間才公布自己的情況有機會因為顧慮到3名孩子。因為10歲喬治王子、8歲夏洛特公主及5歲路易王子正在上學，傳聞指如果這個時間公布，剛好學校踏入復活節假期，可以令到王子公主們不會受到外界影響，影響生活及學業。

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皇室傳聞│3.間條衫都有秘密訊息？

在影片中，大家可以看到凱特王妃穿著黑白間條衣服，這件是來自英國品牌Erdem，是王妃日常和公開場合常穿著的品牌之一，在路易王子生日照片中，凱特王妃也是穿著這件毛衣。《紐約郵報》在報道中指出，有專家認為幾乎沒有化妝的凱特王妃選擇這一件低調的毛衣，有機會是想傳達出她是「媽媽、妻子、家庭主婦」的形象，更強調自己在癌症前也只是普通人，希望大家理解她在低調下養病。

圖片來源：Instagram@princeandprincessofwales







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