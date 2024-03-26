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年年大家都十分關注全球富豪的名單，想知道他們的排名有沒有大改動。而早前，胡潤研究院發布了2024胡潤全球富豪榜，到底誰是全球首富？誰的財富增長最多？哪一個地方的十億美金企業家最多？

胡潤研究院在3月25日公布了《2024大業大酒·胡潤全球富豪榜》，財富計算的截止日期為2024年1月15日。今年全球共有3,279位10億美金企業家，比去年增加了167位，升幅為5%。當中美國10億美金企業家增加最多，增加了109位，達到800位；而中國減少155位10億美金企業家至814位，不過仍然是世界第一！

圖片來源：Unsplash @Alexander Grey

相信在今次的《2024大業大酒·胡潤全球富豪榜》中，大家最關注的是到底誰是全球首富？好，先看看全球富豪榜Top10！

全球富豪榜Top10

第1名：Elon Musk(1.67萬億人民幣，即約18.1萬億港幣)

第2名：Jeff Bezos(1.33萬億人民幣，即約14.4萬億港幣)

第3名：Bernard Arnault(12.6萬億人民幣，即約13.7萬億港幣)

第4名：Mark Zuckerberg(11.4萬億人民幣，即約12.4萬億港幣)

第5名：Larry Ellison(10.4萬億人民幣，即約11.3萬億港幣)

第5名：Warren Buffett(10.4萬億人民幣，即約11.3萬億港幣)

第7名：Steve Ballmer(10.2萬億人民幣，即約11.1萬億港幣)

第8名：Bill Gates(10萬億人民幣，即約10.8萬億港幣)

第9名：Larry Page(8,900億人民幣，即約9,646億港幣)

第10名：Mukesh Ambani(8,300億人民幣，即約8,995億港幣)

根據《2024大業大酒·胡潤全球富豪榜》的結果，今次全球首富是Elon Musk，他以約14.4萬億港幣的財富重登首富寶座；第二名是亞馬遜公司創始人Jeff Bezos，財富約14.4萬億港幣；第三名是頂級奢侈品公司LVMH集團的董事長Bernard Arnault，財富約13.7萬億港幣。

Elon Musk(圖片來源：X@elonmusk)

Jeff Bezos(圖片來源：IG@jeffbezos)

而值得一提的是全球富豪榜第4名的社交網站Facebook的創始人Mark Zuckerberg，他是今次榜單上財富增長最多的企業家，一共增加了6,500億元人民幣(約7,045億港幣)，財富約13.7萬億港幣。全球財富增長最多的企業家Top5：

第1名：Mark Zuckerberg(財富增長6,500億人民幣，即約7,045億港幣)

第2名：Elon Musk(財富增長5,300億人民幣，即約5,744億港幣)

第3名：Jeff Bezos(財富增長4,800億人民幣，即約5,202億港幣)

第4名：Larry Page(財富增長3,500億人民幣，即約3,793億港幣)

第5名：Larry Ellison(財富增長3,200億人民幣，即約3,468億港幣)

美國10億美金企業家增加最多，增加了109位，達到800位；而中國減少155位10億美金企業家至814位，不過仍然是世界第一！如果以地方來計算，哪一個地方有最多的十億美金企業家呢？

十億美金企業家地方Top10

第1名：紐約(119人)

第2名：倫敦(97人)

第3名：孟買(92人)

第4名：北京(91人)

第5名：上海(87人)

第6名：深圳(84人)

第7名：香港(65人)

第8名：莫斯科(59人)

第9名：新德里(57人)

第10名：三藩市(52人)

從城市來看，紐約成為全球「十億美金企業家之都」，而香港跌至第7名，十億美金企業家的人數也少了12人，只有65人！而農夫山泉董事長鐘睒睒財富比去年縮水9%，在今次的全球排名中為第21位，下降6位，但仍是中國首富，財富為4,500億元人民幣，即約4,877億元港幣。拼多多創始人黃崢是今年中國財富增長最多的企業家，以3,850億元人民幣(即約4,173億元港幣)首次晉升為中國第二，全球第24位；騰訊的馬化騰以2,500億元人民幣(即約2,709億元港幣)位居中國第三，全球第36位。

鐘睒睒(圖片來源：hk.nongfuspring)

相信大家都想知香港方面的資料，李嘉誠、李澤鉅父子財富下降10%，以2,000億元人民幣(即約2,168億元港幣)位居中國第六；全球排名第46位，下降7位。李兆基財富保持1,650億元人民幣(即約1,788億元港幣)，位居中國第八；全球第65位，下降6位。

完整名單按此







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