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垃圾徵費在4月1日率先在14個處所「先行先試」，首批「先行先試」的群組將包括公私營住宅、「三無」大廈、商場、食肆及院舍，所有試點都會有免費指定袋及標籤。一提到垃圾徵費，可能很多人都會想到時自己可以怎樣處理廚餘呢？今次先和大家看看智能廚餘回收計劃5大FAQ！

大家每一天會製造多少垃圾呢？垃圾徵費在4月1日率先在14個處所「先行先試」，大家可能這個時候就會想，每天我們煮食、飯後所產生的廚餘可以怎樣處理呢？環保署已在多個地方設智能廚餘機收集廚餘，有與趣的人不妨看下去！

垃圾徵費智能廚餘機收集廚餘│1.環保署智能廚餘機在哪裡可以找到？

環保署已在超過100個公共屋邨推行智能廚餘回收計劃，已設置智能廚餘回收箱的位置可以按此！地點分布在港九新界，大家可以找找自己居住附近有沒有！







垃圾徵費智能廚餘機收集廚餘│2.是不是全部廚餘都可以回收？

不是，生、熟、吃剩、變壞、殘渣都可以回收，好像生果皮、魚骨、小骨頭等都可以。不過提一提，好像茶包，就要去除過濾袋。而有3種是不能回收的：

1. 過硬過大的骨及殼

2. 水分太多

3. 非廚餘物料，即餐具、包裝袋等

垃圾徵費智能廚餘機收集廚餘│3.回收步驟是怎樣？

先分類，用可重用器皿暫時儲存。使用篩子及可重用器皿瀝乾水分和盛載廚餘，避免用膠袋盛載廚餘，以免影響回收過程。如有需要，可暫時冷藏廚餘以減少氣味。最後再拿去智能廚餘機回收。

垃圾徵費智能廚餘機收集廚餘│4.智能廚餘機怎樣使用？

智能廚餘機的使用方法很簡單，更可以儲「綠綠賞」積分，4 Steps如下：

1. 用「綠綠賞」手機應用程式或積分卡啟動智能廚餘機

2. 掃描「回收二維碼」

3. 頂門打開後，把廚餘倒進智能廚餘機

4. 回收完成，積分會自動存入「綠綠賞」帳户

垃圾徵費智能廚餘機收集廚餘│5.「綠綠賞」積分有甚麼用途？

大家的「綠綠賞」積分可以在「綠在區區」透過職員協助兌換禮品。禮品包括日常生活用品及糧油乾貨，也有環保產品。150分或以上就可以換到禮品，詳情可以按此！



智能廚餘回收箱位置按此







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