新光戲院12 月告別粵劇迷！細數粵劇殿堂二三事︰獲時代雜誌推介/ 歷多次結業危機/ 李居明入主主理12載

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新光戲院屹立北角半世紀，最終定在 12 月告別粵劇迷！玄學家兼主理人李居明早日公布已接獲業主通知，需於明年初交還新光戲院。今次跟大家細數這個粵劇殿堂二三事，如度過多次結業危機、曾上榜時代雜誌推介，回顧其輝煌歷史。

新光戲院｜01 戲院變成粵劇殿堂！

建於 1965 年的新光戲院，前身為商務印書館香港分廠，後來改建成戲院播映不同電影，紀錄片《文化大革命期間出土文物》就是首部上映的電影。直至 1972 年，來自上海的劇團進駐新光戲院，漸漸才成為傳統粵劇演出的集中地，80 年代幾乎每天都有表演。粵劇名伶如任劍輝、白雪仙、紅線女和林家聲等也曾在這裏登台演出，就連 1997 年回歸前的國慶酒會也曾於此舉辦。

（圖片來源：Getty）

新光戲院｜02 時代雜誌推介！遊客不容錯過的亞洲體驗

90 年代粵劇開始式微，業主曾於 2005 年以租約甫滿為由，想收回物業並發展成主題商場。當時得粵劇界代表汪明荃及政府介入斡旋，新光戲院才得以續租 4 年至 2009 年。值得一提，時代雜誌於 2009 年曾把新光戲院列入「遊客不容錯過的亞洲體驗」第 7 位，畢竟這裏是香港當時少數演出粵劇的大型場地。

新光戲院｜03 結業前夕！李居明成功入主、活化建築

2009 年以後，新光戲院再獲續租 3 年，不過當時租金大增兩倍至近 $70 萬。直至 2012 年 2 月，負責經營新光戲院的香港聯藝機構以商業考慮為由，決定不再續約，令新光再度面臨結業的危機。就在同年 2 月 19 日的結業前夕，戲劇團盛世天創辦人李居明竟成功與業主斡旋，於結業前兩日再續約 4 年，留得住這座粵劇殿堂。主理 12 年新光戲院，李居明投資逾千萬元活化建築、承傳粵劇文化，可惜最終以 $7.5 億易手予英語教會 Island ECC，這座具半世紀歷史的粵劇殿堂的終需畫上句號。

新光戲院大劇場

地址︰北角英皇道 423 號

電話︰2563 2959







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