走塑懶人包 | 首階段管制9種即棄膠餐具開始！有2種情況豁免？常見6大FAQ：珍珠奶茶使唔使走杯？5大連鎖食肆餐具包安排：邊間$2買可重用不鏽鋼餐具？

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如果有留意新聞，相信大家都知道今日是世界地球日外，4月22日更是香港開始實施「管制即棄塑膠新法例」的日子，今日大家去買外賣，可能食店都已轉用木製、紙製餐具。一講到食肆、商店及酒店都要「走塑」，可能大家都有超多的問題，好像是甚麼塑膠要走、會不會罰市民呢？今次給大家整合了一個走塑懶人包，一文睇晒政策、受管制即棄膠餐具、FAQ及部分連鎖店的走塑對策！

走塑│走塑政策4月22日實行第一階段

管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的新法例於2023年10月18日獲立法會通過，而在2024年4月22日世界地球日已實施首階段管制，以管制即棄膠餐具和其他塑膠產品。在管制即棄膠餐具方面，首階段包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具及其他四類體積細小而回收困難或已有成熟替代品的即棄膠餐具，以及禁止餐飲處所向堂食顧客提供全部9類即棄膠餐具；第二階段則全面落實所有管制。

而在其他塑膠產品方面，第一階段包括禁止銷售和供應在市場上已有成熟替代品或並非生活必需的即棄塑膠產品；禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品和在房間內免費供應即棄膠樽裝水；以及禁止製造、銷售和供應氧化式可分解塑膠產品。

圖片來源：大嘥鬼 Big Waster

環境及生態局局長謝展寰指，食肆可以善用新法例實施後的6個月適應期，用完受管制的塑膠產品存貨後，慢慢過渡。在適應期內，環保署人員不會對違規業務進行執法，會會派員巡視20,000間餐飲食肆及20,000間零售店和酒店賓館，了解相關業務地點的運作情況，並提供建議。6個月適應期過後，環保署會採取宣傳教育先行，當有商戶仍未合規，會了解實際情況及困難，按情況作出適當的宣傳教育、勸喻或警告。

下一頁：9種管制即棄膠餐具+2種豁免情況







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