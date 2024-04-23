的士收費 | 全球的士車資排行榜！搭的士最貴地方出名物價高！估唔到no.2係佢？香港排第幾？日韓台坐的士不算貴！邊度搭的士最平？即睇詳細排名

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早前的士業界提出加價方案，希望市區的士（紅的）落旗加$5至$32起錶，新界的士（綠的）則加$4.5至$28，兩者跳錶加$0.2。的士商會指的士收費落後通漲多年，過去9年只加$5，但假如大家常以的士代步，又或者趕時間想截的士爭取時間，相信一旦大幅加價會令乘客們卻步！不過根據全球的士數據，原來香港的車資不算昂貴。即睇全球的士車費排行榜，看看香港車資水平外，還可讓大家外出旅遊前也有交通預算！

的士收費 | 日本打入最高車資十強！全球之冠出名物價高？

全球數據分析網站以美元及一公里作單位，收集98個地方的的士車資，排列出最高收費排行榜。瑞士的的士車資贏絕全球，以$4.39美元／公里（即約$34.4港元／公里）大幅拋離第二名，僅需$3.24美元／公里（即約$25.39港元／公里）的科威特。而第三名是牙買加，的士車資需付$3.21美元／公里（即約$25.15港元／公里）。

（圖片來源：Swiss Taxi）

至於港人最愛的旅遊熱點—日本的的士車資以$2.59美元／公里（即約$20.3港元／公里）躋身十強，位列第7名，繼科威特後，成為的士車資第二昂貴的亞洲地區！

（圖片來源：Unsplash）

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