HSBC 6月將上調27項服務費！匯款、跨行轉賬都加！邊項服務加一倍？一文睇晒滙豐銀行服務新收費

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HSBC滙豐銀行早前公布，在6月起上調多項服務費用，一共27項，當中包括一般服務、 匯款等，有些加幅超過一成，當中更有收費加幅一倍！ 今次為大家整合了各種服務的現有收費及新收費！

HSBC滙豐銀行公布在6月起有27項服務費用將會增加收費，好像是報失本票由每張 60 港元加至每張80港元；而透過滙豐網上理財及滙豐流動理財的電匯手續費方面，滙豐 One及個人綜合理財戶口/個人客戶由每次50港元，加至新收費的每次100港元，加幅一倍！

滙豐銀行服務收費│1.一般服務：所有戶口

本票

發出╱購回本票（若購回本票按一般支票結算程序處理，有關費用將獲豁免）

- 滙豐環球私人銀行/滙豐卓越理財尊尚：豁免

- 滙豐卓越理財每張40港元(新收費：每張45港元)

-滙豐 One每張60港元(新收費：每張65港元)

-個人綜合理財戶口/個人客戶每張75港元(新收費：每張80港元)

報失本票每張 60 港元 (新收費：每張80港元)

處理非使用本行指定表格作付款指示的額外費用（如獲本行接納）每次 150 港元(新收費：每次165港元)

輔幣存款（必須預先分類，每客戶每日）

500 個輔幣或以上

- 滙豐環球私人銀行/滙豐卓越理財尊尚：豁免

- 滙豐卓越理財存款額的1%，最低收費25港元(新收費：存款額的1%，最低收費30港元)

- 滙豐 One及個人綜合理財戶口/個人客戶存款額的2%，最低收費50港元(新收費：存款額的2%，最低收費55港元)



大量現金存款 – 港元現鈔（每客戶每日）

200 張現鈔以上 - 存款額的 0.25%，最低收費 50 港元 (新收費：存款額的 0.25%，最低收費55港元)

大量支票存款（每客戶每日）

- 30 張支票或以下：豁免(新制：15 張支票或以下：豁免)

- 30 張支票以上：每張額外支票收取 1 港元(新制：15 張支票以上：每張額外支票收取 1 港元)

禮券（每張）透過滙豐分行

- 滙豐環球私人銀行/滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財：豁免

- 滙豐 One每張8港元(新收費：每張10港元)

- 個人綜合理財戶口/個人客戶每張10港元(新收費：每張12港元)

特別兌現安排

發出特別兌現通知書予一般客戶， 以便送交支票╱ 本票的出票銀行 每張60港元，另加其他銀行收費(新收費：每張65港元，另加其他銀行收費)

將支票及匯票等直接送交付款銀行結算最低收費每張200港元，另加其他銀行收費(新收費：最低收費每張220港元，另加其他銀行收費)

特別付款指示





使用非本行指定表格要求付款予任何滙豐戶口（如獲本行接納） 每項交易150港元 (新收費：每項交易165港元)

非透過分行遞交本行指定表格要求付款予滙豐第三者戶口的指示每項交易150港元(新收費：每項交易165港元)

圖片來源：Unsplash@Cheung Yin

滙豐銀行服務收費│2. 存款戶口╱服務

停止付款指示由戶口持有人發出或取消停止支付（每次）

紙張支票（停止支付╱取消停止支付一張支票或數張順序的支票）港元往來戶口、人民幣往來戶口、美元往來戶口 - 150港元(新收費：165港元)

電子支票（停止支付一張支票，透過滙豐分行）港元往來戶口、人民幣往來戶口、美元往來戶口 - 150港元(新收費：165港元)

退票

因款項不足而遭退票╱金額高於人民幣支票限額

- 港元往來戶口：150港元(新收費：165港元)

- 人民幣往來戶口：200人民幣(新收費：220人民幣)

-美元往來戶口：150港元(新收費：165港元)

因其他理由而被退票

- 港元往來戶口：50港元(新收費：75港元)

- 人民幣往來戶口：50人民幣(新收費：：75人民幣)

- 美元往來戶口：50港元(新收費：75港元)

寄遞支票簿（每本）

掛號

- 滙豐環球私人銀行/滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財：港元往來戶口、人民幣往來戶口、美元往來戶口 - 豁免

- 滙豐 One及個人綜合理財戶口/個人客戶港元往來戶口、人民幣往來戶口、美元往來戶口 - 25港元(新收費：30港元)

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