iPhone鬧鐘無響？外國網民大爆iPhone校5個鬧鐘都唔響！有機會這2功能惹禍？Apple官網教鬧鐘不響先Check 4部分

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大家早上是怎樣起床呢？家人叫起、自然醒或者要依靠鬧鐘？身為打工仔，很多人都會依靠鬧鐘起床，最方便的當然是使用手機內置鬧鐘，設定幾個鬧鐘，上班肯定不遲到！但近日，有網民在Tik Tok上載了一條影片，內容是在 iPhone 設置了5個鬧鐘，最後全部都沒有響起！到底是怎樣一回事？即睇！

通常明早要上班、上學，或者有重要事情要早起，大家通常會叫家人叫起，還是依靠鬧鐘？自從進入智能手機的時代，不少人都會依靠手機內置鬧鐘，代替了傳統的鬧鐘。但你又有沒有試過，聽不到鬧鐘響而遲到？這有2種可能，一是你真的不知醒，二是鬧鐘有機會真的沒有響或很小聲！近日，外國網民在網民在網上討論iPhone鬧鐘不響的問題，原來有一位學生使用iPhone iOS內的鬧鐘，設置了5個，最後沒有一個響起，最後當然令到她上學遲到！但原來，突然發現鬧鐘不響並不只是她一個人遇過的問題，有很多網民都指自己曾經試過！

圖片來源：Unsplash @Brett Jordan

根據外媒報導，有Apple已發現問題並修復中。即是真的有些特定狀況或機型有機會出現這個「鬧鐘無法正常運作」的情況！雖然官方還未有公告，但有網民推測問題可能和iPhone的「螢幕注視感知功能 」(Attention Aware)，因為大家睡著時iPhone可能錯誤偵測，令到降低鈴聲音量，有機會令到導致手機鬧鐘靜音。而有外媒指，另一個原因有機會是iPhone新的「待機模式」功能，干擾鬧鐘功能。第一個，大家可以在「設置」，進入「Face ID 與密碼」，就可以關閉「螢幕注視感知功能」功能；第二個可以在設置中關閉「待機模式」。

另外，其實Apple在官網曾提醒，如果鬧鐘沒有響起、音量太小，或者 iPhone 只會震動，記得要請檢查以下4項：

● 如果鬧鐘音量太小或太大：在 iPhone 上設定音量，請按下調高音量或調低音量按鈕來調整。你亦可以前往「設定」>「聲音與觸覺回報」，然後拖動「鈴聲和提示聲音量」下的滑桿。

● 鬧鐘只會震動：請確定鬧鐘聲音並非設定為「無」。開啟「時鐘」App，點一下「鬧鐘」標籤頁，然後點一下「編輯」。點一下鬧鐘，然後點一下「提示聲」並選擇聲音。

● 鬧鐘沒有響起：如果 iPhone 連接了耳機，鬧鐘便會透過 iPhone 的內置喇叭和有線及無線耳機，以設定好的音量播放提示聲。

● 待機模式：使用「待機模式」時，鬧鐘的觸覺回報功能會停用。如要確保你的鬧鐘鈴聲沒有設定為「無」：開啟「時鐘」App，點一下「鬧鐘」標籤頁，然後點一下「編輯」。點一下鬧鐘，然後點一下「提示聲」並選擇聲音。







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