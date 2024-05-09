2024全球最富裕城市出爐！1城市撼贏新加坡成亞洲第一！香港、北京排第幾？哪個地方10億美金富翁最多？即睇詳細排名連結

加入最愛專欄 收藏文章

在大家印象中，認為哪一個城市十分富裕、有錢？上海？香港？近日，外國公布了「2024年全球最富裕城市」，今次香港成功上榜，哪一個地方是亞洲第一，哪一個地方是全球第一呢？這些地方又有多少美金過百萬的富豪？即睇！

財富調查公司New World Wealth及投資移民顧問公司Henley & Partners公布了「2024年全球最富裕城市」，除了公布Top50的城市之外，更列出了該城市百萬富翁(擁有 100 萬美元或以上流動可投資財富)的數量、有10億美元個人財富人士的數量等，最後更比較了2023及2013年百萬富翁人數比例。

圖片來源：Unsplash @jet dela cruz

2024年世界最富裕城市Top10

第1名：紐約（財富達百萬美金人數：349,500；財富達10億美金人數：60）

第2名：三藩市灣區（財富達百萬美金人數：305,700；財富達10億美金人數：68）

第3名：東京（財富達百萬美金人數：298,300；財富達10億美金人數：14）

第4名：新加坡（財富達百萬美金人數：244,800；財富達10億美金人數：30）

第5名：倫敦（財富達百萬美金人數：227,000；財富達10億美金人數：35）

第6名：洛杉磯（財富達百萬美金人數：212,100；財富達10億美金人數：43）

第7名：巴黎和法蘭西島（財富達百萬美金人數：165,000；財富達10億美金人數：23）

第8名：悉尼（財富達百萬美金人數：147,000；財富達10億美金人數：20）

第9名：香港（財富達百萬美金人數：143,400；財富達10億美金人數：35）

第10名：北京（財富達百萬美金人數：125,600；財富達10億美金人數：42）

紐約(圖片來源：Unsplash @Andre Benz)

從Top 10內，大家就看到第1名是紐約，財富達百萬美金人數足足有349,500人，10年間上升了48%，而財富達10億美金人數有60人；第二名是三藩市灣區，財富達百萬美金人數有305,700人，10年間上升了82%，財富達10億美金人數有68；第三名是東京，所以在今次排名中東京除了是全球第3，更是亞洲第1，財富達百萬美金人數298,300人，10年間下跌了5%，財富達10億美金人數有14。

(圖片來源：Unsplash @Louie Martinez)

而大家最關心的香港是今次2024年全球最富裕城市中排第9名，財富達百萬美金人數有143,400，不過比10年前下跌4%，財富達10億美金人數逹35人。其他排名方面第11名的上海第13名的多倫多；第19名的首爾；第21名的杜拜；第名的杜拜；第27名的深圳。值得一提是，財富達10億美金人數最多的城市是三藩市灣區，而財富達百萬美金人數10年間上升得最多是深圳，上升了140%！

即睇詳細排名！







etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情