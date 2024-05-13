風扇葉轉動不順原來好危險！嚴重會起火？台灣電力：現3徵兆不能繼續用！睇埋安全使用風扇4大建議

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踏入夏天，香港平均氣溫已經25至29度，開冷氣又覺得好像太早，所以很多人就會選擇使用風扇，吹著微風，感覺上心情都好一點。而早前台灣電力公司在社交平台提醒，電風扇是住宅火災常見的起火電器之一，所以大家使用風扇時一定小心，如果電風扇出現3個徵兆，就要拿去檢查了！

夏天，有些人愛使用冷氣機，但又有些人覺得太凍，所以會選擇使用風扇，如果大家看到電風扇轉動不太順，會怎樣處理呢？會選擇不理，還是拿去檢查？早前，台灣電力公司在社交平台「台電電力粉絲團」出Post提醒，電風扇是住宅火災常見的起火電器之一，如果覺得電風扇葉片好像轉動的不太順，更伴隨著怪聲，別忽視這警號，因為嚴重的話可能會起火！

圖片來源：FB@台電電力粉絲團

台灣電力公司指出，當電風扇出現運轉不順的情況，可能是電風扇內的摩打故障，令到風扇的電能無法轉換成機械能，電能有機會變成熱能，最後就會導致摩打過熱而起火。所以電風扇出現3個徵兆，請不要繼續使用，就要拿去檢查了：

1. 運轉不順

2. 有異音、異味

3. 過熱

圖片來源：Unsplash@Toshi Kuji



台灣電力公司提供了2大檢查小Tips，大家可以啟動風扇或用手輕轉扇葉觀察扇葉的轉動情形，如果發現這些異常狀況代表軸承乾澀缺油，可以換新了：

1.轉動頻率異常：扇葉轉動開始時緩慢或發出嗡嗡聲，之後突然加快

2.葉片停止異常：葉片停止時是突然停止，而非緩慢停止如果有

圖片來源：Unsplash@Delaney Van

台灣電力公司建議大家：

1. 可以選購有摩打加裝溫度保險絲以及有商品安全標章的風扇

2. 定期清潔扇葉、摩打積塵並潤滑軸承

3. 檢查電源線是否有破損或被擠壓

4. 長時間不吹記得拔除插頭

圖片來源：Unsplash@Ronan Furuta







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