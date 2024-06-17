THE大學排名 ︳ 泰晤士全球大學影響力排名出爐！香港3間大學打入百大！哪間首次上榜即登香港no. 1？澳洲這大學衛冕榜首！

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又到了中學生考完DSE文憑試、等待放榜的月份，家長們很緊張子女的成績可以進入哪所大學吧。英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE）日前公布大學影響力排名，究竟香港有多少間大學打入百大？又有哪間院校嶄露頭角，首度上榜大學影響力排名即成為香港最強學府？即睇名單內有沒有你的心水大學！

THE大學排名 ︳ 科技大學首次參與排名即超越中大？

《泰晤士高等教育》公布2024 年大學影響力排名，以17個永續發展目標，包括促進城市永續發展、促進經濟發展和就業等，評估來自125個國家或地區的2,152間大學，表揚在多項聯合國永續發展目標（SDG）方面表現出色的大學。

大家最關注的都是香港的大學表現，今次科技大學及理工大學均首次參與排名，科技大學的排名更嶄露頭角，整體評分達93分，在2千多間大學中排名第36位，是中國內地及香港的第一位，超越了中文大學！至於同樣首次入榜的理工大學成績亦不太差，排名第77位。

THE特別表揚科大在「建設強韌基建及工業、加速創新」（SDG 9）、「推動可持續城市發展」（SDG 11）和「負責任消費與生產」（SDG 12）這三大範疇的貢獻最為突出。當中「工業、創新及基礎建設（SDG 9）」方面獲得99.6分，位列全球第9，是表現最好的範疇，其次則是「可持續城市和社區（SDG 11）」（90.1分），排列全球第11位。科大更坐言起行，牽頭於GSDC大會上邀請15間來自亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲和中東的院校參與聯署碳中和宣言，承諾將校園打造為生活實驗室、推動創新應用，以實際行動締造可持續的未來！可見科大無論在香港，甚至全球都有一定影響力！

（圖片來源：科技大學）

而中文大學則位於第44名，比去年第83年大躍進，上升39名，本地大學中獲第2名，連同科技大學與理工大學，其有3間香港學府打入百大！另外入圍的包括浸會大學，由去年第201至300位，躍升至101至200位，最後一間則是嶺南大學，由去年第101至200位，跌至201至300位。而香港大學、城市大學及教育大學自今從未參與排名。

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