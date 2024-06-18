Forbes排名 ︳ 福布斯最新Global 2000出爐！全球最大上市公司排名Apple十強不入？NVIDIA市值按年上漲230%！香港哪間公司超越長和、新鴻基？

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最近AI晶片界巨頭NVIDIA狀態大勇，股價一直上升，福布斯（Forbes）最近發布的Global 2000亦佔一席位，排名更是大躍進！究竟全球最大的上市公司是哪一間？Apple、微軟等又位列多少？即刻睇詳細排名！

Forbes排名 ︳ 美國最多上市公司上榜！哪間公司蟬聯榜首？

福布斯Forbes日前（6月13日）發布Global 2000排行榜，以全球多間上市公司的銷售額、利潤、資產和市值排序。上榜2024年Global 2000的公司刷新紀錄，收入達51.7兆美元，利潤達4.5兆美元，資產達238兆美元，市值達88.5兆美元，上榜國家或地區總數為61個，比去年多！

今年最多公司上榜為美國，有621間公司，是2007年以來最多；中國連同香港則排名第2，共324家公司上榜，其次是有181所公司入圍的日本。

今年繼續由摩根大通（JPMorgan Chase）蟬聯榜首位置，成為全球最大上市公司！該公司利潤達至$50.05億美元，市場價值高達$588.09億美元，而第2位是伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway），此公司由2023年時的第338位，幾倍上升至第2位，是其中一間有明顯增長的公司！

（圖片來源：jpmorgan @ X）

至於微軟、Apple這些風靡全球的品牌成績不算亮眼，綜合所有數據後，Apple竟然十強不入，分別排名第8及12位！而近期話題性甚高的NVIDIA雖然在今年只排第110位，但福布斯強調，隨著AI公司在四個評估指標都有所增長，收入繼續飆升，NVIDIA的市值自2023年以來上漲了近230%，達至$2,311.97億！

（圖片來源：Unsplash）

福布斯Global 2000 Top 10（國家／地區）

1. 摩根大通（JPMorgan Chase）（美國）

2. 伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）（美國）

3. 沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)）（沙特阿拉伯）

4. 中國工商銀行（亞洲）（ICBC）（中國）

5. 美國銀行（Bank of America）（美國）

6. 亞馬遜公司（Amazon）（美國）

7. 中國建設銀行股份有限公司（China Construction Bank）（中國）

8. 微軟（Microsoft）（美國）

9. 中國農業銀行股份有限公司（Agricultural Bank of China）（中國）

10. Alphabet（美國）

Forbes排名 ︳香港共有44間公司上榜！長和、新鴻基排名非最高？

中國內地連同香港的入圍公司共為324間，是第二多的地區。香港這個金融之都有44間企業上榜，很多都是港人熟悉的上市公司，不過長和、新鴻基地產，甚至香港首富李嘉誠持有的長實集團排名都不算高，分別位列第307位、第483位及第789位。在全球榜單中，成績最耀眼的香港公司竟然是中國移動！市場價值達至$204.11億，利潤為$18.66億 。

（圖片來源：晴報）

福布斯Global 2000香港上榜公司Top 10排名（名次）

1. 中國移動（第30位）

2. 中國海洋石油（第82位）

3. 中信銀行（國際）（第113位）

4. 友邦保險（第161位）

5. 華潤置地（第233位）

6. 中國聯通（第299位）

7. 長江和記實業（第307位）

8. 新鴻基地產（第483位）

9. 聯想集團有限公司（第605位）

10. 太古集團（第617位）

完整名單請按此







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